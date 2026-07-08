Mirtha Legrand reveló qué siente con los memes de ella contra Tutankamón

Mirtha Legrand, a sus 99 años, se mantiene conectada con la actualidad nacional y el deporte desde su hogar en Avenida del Libertador,. Tras la victoria de la seleccion de Scaloni por tres a dos contra Egipto, la conductora compartio sus sensaciones sobre el desempeño del equipo y el impacto social del torneo.

Segun explico la diva "lo importante es que nos ha unido bastante a los argentinos este campeonato" mientras aseguraba que sigue cada encuentro con atencion porque "miro todos los partidos completos y me encanta".

La conversacion telefonica que mantuvo con Celia, la madre de Lionel Messi, fue uno de los puntos mas destacados de su relato. Legrand menciono que "hablé por teléfono con Celia y la felicité. Nos queremos mucho" y aprovecho para analizar el cierre del partido.

Al respecto, la estrella de la television señalo que "con el penal de Messi sufrí muchísimo y creo que él también lo sufrió. Eso se lo comenté a la mamá por teléfono". La emocion domino el final del encuentro para la conductora, quien admitio que "al final del partido terminé llorando. Messi es un genio y nació para esto. Voy a confesar que lloré con las lágrimas de Messi. Me daba pena que tuvieran que volver a Buenos Aires; lloré por ellos".

Sobre las repercusiones en el mundo digital, la diva se refirio a las imagenes humoristicas que la comparan con figuras historicas,. Con mucha soltura aseguro que "sí, sí, vi muchos memes que me hicieron y me causan mucha gracia. No los vi a todos pero sé que estoy con Cleopatra y Tutankamón; todo eso me hace gracia". Tambien aclaro que no recurre a conductas supersticiosas para influir en los resultados porque "no tengo cábalas y no soy una experta en fútbol pero los 10 minutos finales fueron fabulosos".

El deseo de contar con el plantel en su mesa sigue vigente, aunque reconoce las dificultades. La conductora explico que "siempre lo invito a Messi a la mesa pero no quiere porque es tímido" y agrego que "le voy a presentar la idea a Nacho de tener a toda la Selección en la mesa".

Desde Atlanta, su hija Marcela le transmitio que la gente no se quiere ir del estadio. Finalmente, Mirtha Legrand se despidio explicando que debia continuar con su rutina fisica habitual. Mientras observaba los festejos en el Obelisco, aclaro que "vi a la gente en el Obelisco pero no miré mucho porque estaba haciendo gimnasia. Los tengo que dejar porque sigo haciendo gimnasia, gracias por la comunicación".