Mirtha Legrand reveló quién manejaba su plata cuando era menor de edad

En el transcurso de una reciente emisión de La Noche de Mirtha, la mesa de debate se centró en la compleja relación laboral entre los artistas jóvenes y sus familias. Este intercambio se generó a partir de la repercusión del conflicto de la cantante Tini Stoessel con su padre, quien administró durante décadas su patrimonio económico, el cual se estima en una cifra cercana a los 70 millones de dólares. En ese marco, los comensales analizaron cómo la intervención de los progenitores influye en las carreras de quienes se inician en el espectáculo desde temprana edad.

Durante el programa de televisión, el panelista Pampito interrogó a la anfitriona acerca de cómo había resultado su propia experiencia al dar sus primeros pasos profesionales siendo menor de edad. La conductora rememoró con calidez aquella etapa inicial de su vida y explicó que "Sí, sí. Era muy grato todo, muy familiero entonces me sentí muy a gusto", haciendo alusión al rol preponderante que desempeñó su madre en la gestión de sus compromisos laborales.

La diva de los almuerzos recalcó que, a diferencia de otros casos resonantes, ella estuvo siempre resguardada por su entorno familiar y nunca experimentó disputas o tensiones vinculadas al manejo de sus actividades.

Por su parte, el cantautor Alejandro Lerner indagó sobre la existencia de inconvenientes o desacuerdos en la administración de su trayectoria. Ante esta consulta, la conductora descartó de forma rotunda haber tenido problemas en ese aspecto, pero sorprendió a los presentes al revelar un dato histórico de sus comienzos, que se remontan a fines de la década de 1930.

Al respecto, confesó que "No, pero en mi primera película gané mil pesos", una revelación que causó asombro entre todos los integrantes de la mesa al conocer el valor de su primera remuneración en el cine, la cual ascendió a 1000 pesos. De este modo, la Chiqui ilustró cómo fue el inicio de su recorrido en la industria cinematográfica bajo el cuidado de su madre y sin conflictos de índole financiera.