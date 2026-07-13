Mirtha Legrand reveló si tuvo otros amores tras la muerte de su esposo

Un intercambio de anécdotas sentimentales tuvo lugar en la televisión argentina cuando la conductora y su invitada, Marta González, recordaron antiguos vínculos afectivos. Durante la emisión, la anfitriona inició el diálogo al comentar que "Vos fuiste novia de Palito, de Palito Ortega" lo que generó risas inmediatas entre los presentes.

La actriz no tardó en responder que "Ah, pero hace como 60 años. No me hagas que te saque…" y ante la repregunta de si prefería que no lo contara, ella simplemente sentenció que "No, ya está".

La conversación se volvió más personal cuando la invitada recordó que el pasado amoroso era compartido por ambas. González mencionó que "Ya paso… también vos tuviste los tuyos antes de Daniel (Tinayre). Así que no quieras que lo cuente" y añadió con humor que "Las caballeras no tenemos memoria"

Ante este escenario, la dueña de casa admitió con naturalidad que "Y algún muchachito, seguramente". Sin embargo, el clima del encuentro se transformó cuando Gabriela Sari intervino con una consulta directa sobre qué fue del amor después de Daniel.

Frente a la pregunta sobre su vida privada, el semblante de la conductora se tornó más serio al explicar que "Ay, no quiero hablar de mí. Pero no, no, no… Nada más, nada más. Yo recuerdo a mi marido, tengo a mi hija (Marcela Tinayre), mi hijo murió también (Daniel), tengo mis nietos, tengo la gente que siento que me quiere, el público, siento mi carrera, yo no quiero dejar de trabajar".