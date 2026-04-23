Mirtha Legrand sigue con problemas de salud y no volverá a la TV

La continuidad de Mirtha Legrand al frente de su ciclo televisivo sufrió una nueva postergación debido a complicaciones en su cuadro respiratorio. Aunque inicialmente el entorno de la animadora mencionó una gripe fuerte, se confirmó que el diagnóstico real es bronquitis y requiere tratamiento con antibióticos.

Por este motivo, la grabación prevista para el viernes 24 de abril fue cancelada y su nieta, Juana Viale, seguirá ocupando su lugar tanto en la emisión de este sábado como durante la semana siguiente. Ante las consultas realizadas a la producción, Nacho Viale optó por el silencio, un gesto poco habitual en el productor que suele responder ante requerimientos concretos.

La situación clínica de la conductora fue detallada por especialistas y allegados que siguen de cerca su evolución diaria. Según explicó Laura Ubfal, "Pasa que los médicos no le dieron el alta, el famoso permiso para grabar", una decisión que mantiene en suspenso la conformación de la tradicional mesa.

En sintonía con esta información, Ángel de Brito aclaró que "Los médicos le dieron 7 días de reposo" para asegurar una recuperación completa. A pesar de que se esperaba su reincorporación inmediata, la precaución médica prima ante cualquier intento de retorno a los estudios de El Trece en el corto plazo.

Los motivos específicos de la demora se relacionan con los síntomas persistentes y el entorno de trabajo del programa. Sobre este punto, Ubfal detalló que la diva "Está todavía con un poco de tos y los médicos le tienen miedo al aire acondicionado del estudio, a que salga y lo demás".

El aire frío y la exigencia física de la grabación representan factores de riesgo que los profesionales prefieren evitar para prevenir recaídas. De esta manera, el regreso de la máxima figura de la televisión argentina quedará sujeto a la evolución de su salud y a la futura autorización de su equipo médico de confianza.