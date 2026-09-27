Mirtha Legrand continúa internada en el Sanatorio Mater Dei mientras avanza en la recuperación del cuadro respiratorio que motivó su nuevo ingreso al centro de salud. A una semana de la internación, Juana Viale habló públicamente sobre el estado de su abuela y llevó tranquilidad sobre su evolución.

La conductora volvió a ocupar este sábado el lugar de Mirtha al frente de La noche de Mirtha y, antes de comenzar el programa, hizo referencia a la recuperación de la histórica figura de la televisión argentina.

“La abuela está mejorando muy bien”, aseguró Juana frente a cámara. Además, contó que Mirtha continúa siguiendo atentamente el programa desde la internación y que incluso le hace devoluciones sobre lo que ocurre durante cada emisión.

Las declaraciones de Viale coinciden con la última información oficial difundida por el Sanatorio Mater Dei. El parte médico del viernes 25 de septiembre señaló que Mirtha se encuentra “muy bien de su cuadro respiratorio” y que aumentó su actividad física acompañada por el equipo de kinesiología.

Por el momento, los médicos determinaron que la conductora permanezca hospitalizada hasta completar su recuperación y estar en condiciones de retomar sus actividades habituales. En caso de que no se produzcan modificaciones en su evolución, está previsto que el próximo parte médico sea difundido el lunes.

Mirtha había ingresado nuevamente al Mater Dei el viernes 18 de septiembre por un cuadro compatible con neumopatía, una afección vinculada a los pulmones. Desde entonces permanece bajo tratamiento y controles médicos.

La nueva internación ocurrió pocos días después de que la conductora recibiera el alta por otro problema respiratorio. A comienzos de septiembre había sido hospitalizada por un cuadro gripal que derivó en bronquitis y, después de varios días de seguimiento, había regresado a su casa para continuar allí con la recuperación.

Sin embargo, el 18 de septiembre debió regresar al sanatorio. Desde entonces, los sucesivos partes médicos informaron una evolución favorable y señalaron que permanecería internada por precaución y para completar el tratamiento.

Mientras Mirtha continúa recuperándose, Juana Viale quedó nuevamente al frente del histórico programa de su abuela. La propia conductora dejó en claro que Mirtha sigue de cerca cada emisión y permanece atenta a todo lo que ocurre en la pantalla.