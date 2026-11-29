El anuncio de El Trece sobre su transmisión en 4K desató malestar porque Mirtha Legrand no figuró entre las figuras convocadas. Desde el círculo íntimo de la conductora y de Juana Viale sumaron este episodio a otros roces, entre ellos el inicio a las 22:30 de La noche de Mirtha.

En este contexto, Nacho Viale evalúa un cambio de señal para StoryLab y aparece el interés de Telefe por sus contenidos. Marina Calabró señaló: "Nos llega el dato de que hay interés por Juana Viale –y por Mirtha Legrand ni hablar– por los productos de StoryLab en Telefe".

La periodista también difundió en Primicias Ya el testimonio de una fuente cercana a la diva sobre las exigencias de aire. "Conseguí que me conteste una fuente del riñón de Mirtha Legrand, que no solo me confirma eso, sino que me dice: ‘La productora necesita más horas de aire y si El Trece no se lo concede, se llevan todo’".

Calabró reforzó la advertencia sobre el impacto que tendría una salida de la productora para el canal de constitución. "Y les sigo leyendo: ‘Si El Trece no entrega más minutos, se van a equivocar y van a perder todo. Cuando decimos todo, incluimos a Mirtha Legrand’".

A esta disputa televisiva se suma el festejo por los 100 años de Mirtha Legrand previsto para el 23 de febrero, mientras Adrián Suar adelanta una celebración. Sin embargo, cerca de la conductora dudan de esa versión y marcan distancia respecto a la participación del canal.

Sobre esa celebración, Calabró expresó: "Ellos tiran que van a festejarle el cumpleaños y no tienen nada que ver". Además, agregó: "El cumpleaños lo va a negociar Nacho con todos (los canales). No es de El Trece. Por ahora, el cumpleaños de Mirtha es de Mirtha y se va a negociar".