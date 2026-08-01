El Cementerio de la Capital fue escenario de uno de los homenajes más conmovedores de la despedida a las víctimas sanjuaninas de la tragedia aérea de Valle Fértil. En representación de la Policía de San Juan, el jefe de la Dirección D-7, Ricardo Díaz, tomó la palabra para despedir al subjefe de la fuerza, Marcelo Germán Videla; al jefe del Departamento D-9 de Bomberos, Rubén Castro; al subjefe Jorge Carbajal; y al director de Protección Civil, Carlos Heredia. Lo hizo a través de un sentido poema que, por momentos, quebró su voz frente a familiares, compañeros y autoridades.

"Portaron un traje y cargados de valor con alto grado de honor, demostraron gran coraje con sus vidas dedicadas al servicio", comenzó Díaz, antes de recordar la vocación que unió a los cuatro funcionarios durante décadas.

En sus versos destacó que la carrera policial "exige amor y entrega" y que el uniforme representa mucho más que una institución, porque implica "poner el pecho y el corazón" cada vez que un efectivo sale a cumplir con su deber.

A medida que avanzaba la despedida, el tono del mensaje se volvió cada vez más personal. "Atrás quedaron las noches, las anécdotas y las risas. Hoy todos mirando al cielo solo buscamos consuelo", recitó con la voz entrecortada. El momento más emotivo llegó cuando se refirió a los fallecidos como "mis amigos de la vida", una frase que resumió el vínculo que mantenía con ellos más allá del uniforme y que emocionó a familiares y efectivos presentes.

Antes de finalizar, Díaz expresó sus condolencias a la familia policial y a los seres queridos de las víctimas. "No entendemos las razones, pero vamos a alzar la cabeza pidiendo fortaleza y uniendo los corazones", dijo.

Finalmente, nombró uno por uno a Videla, Castro, Carbajal y Heredia y concluyó su homenaje con un último deseo: "Que las almas de nuestros camaradas reposen en la presencia del Señor. Descansen en paz". El silencio que siguió a sus palabras terminó de sellar uno de los últimos homenajes a los cuatro funcionarios que perdieron la vida mientras cumplían con su deber.