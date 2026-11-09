La expectativa por la llegada del papa León XIV a Córdoba generó este lunes 9 de noviembre una fila de aproximadamente cinco kilómetros para ingresar al predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA). Miles de peregrinos provenientes de distintas provincias comenzaron a concentrarse desde las primeras horas del día, cuando todavía faltaban unas 20 horas para la misa multitudinaria prevista para el martes a las 10.

La extensa fila ya se había formado cerca del mediodía, pese a que la apertura oficial del predio estaba anunciada para las 18. La cantidad de personas movilizadas llevó a adelantar el ingreso, mientras los fieles buscaban asegurarse una ubicación cercana al escenario donde celebrará la misa el Pontífice.

Entre los asistentes había familias, jóvenes y adultos mayores que viajaron desde Salta, La Pampa y otras provincias argentinas. También se registró la presencia de peregrinos provenientes de Perú y Venezuela.

Una espera marcada por la fe y la emoción

Desde temprano, los alrededores de FAdeA comenzaron a poblarse de reposeras, sombrillas, botellas de agua y equipos de mate. Muchos fieles se prepararon para permanecer durante toda la noche en el lugar, con la esperanza de participar de una celebración histórica.

Una de las peregrinas de la zona fue una joven de 22 años que llegó alrededor de las 10 de la mañana. "Es por fe, por la esperanza de verlo de cerca", expresó mientras se protegía del fuerte sol.

Otros asistentes habían arribado a Córdoba durante el fin de semana y decidieron acercarse anticipadamente al predio. El objetivo de muchos era conseguir una buena ubicación para observar el recorrido que León XIV realizará en el papamóvil.

La última visita de un Papa a Córdoba ocurrió en abril de 1987, cuando Juan Pablo II encabezó una multitudinaria celebración religiosa. Casi cuatro décadas después, la ciudad vuelve a recibir a un Pontífice.

Sanjuaninos viajaron para participar de la misa

La convocatoria también movilizó a miles de fieles de San Juan. Según informó anteriormente DIARIO HUARPE, más de 8.000 sanjuaninos estaban registrados para participar de las celebraciones papales, principalmente en Córdoba.

Desde el Arzobispado provincial señalaron que se organizaron más de 40 colectivos, además de los viajes realizados por familias y grupos particulares. Buena parte de los contingentes tenía previsto salir durante la tarde y noche del lunes para llegar a Córdoba durante la madrugada del martes.

Sin embargo, los primeros grupos comenzaron a viajar el domingo 8 de noviembre. DIARIO HUARPE registró su partida desde la Terminal de Ómnibus, donde los peregrinos se despidieron de sus familiares con bolsos y valijas antes de emprender el recorrido.

La posibilidad de viajar sin contratar alojamiento convirtió a Córdoba en uno de los destinos preferidos por los fieles sanjuaninos.

Comenzó el ingreso a FAdeA y la vigilia por León XIV

Durante la tarde, el predio comenzó a recibir a los primeros peregrinos. Telefe Córdoba confirmó que, cerca de las 18:44, los dos accesos habilitados permitían el ingreso de los asistentes.

El espacio cuenta con 107 hectáreas preparadas para la celebración y fue dividido en 58 cuadrantes. Cada sector dispone de pantallas para seguir la ceremonia y puestos de asistencia sanitaria.

Durante la vigilia habrá presentaciones musicales de artistas como Jairo, Jorge Rojas, Magui Olave, Q' Lokura y Facundo Toro, además de espacios de oración y acompañamiento religioso.

La misa central está programada para este martes 10 de noviembre a las 10. Las autoridades estiman una convocatoria de aproximadamente 800.000 personas en FAdeA.

Después de la celebración, León XIV recorrerá parte de Córdoba en el papamóvil y saludará a los fieles desde el Arzobispado. Para quienes viajaron cientos de kilómetros, la extensa espera tendrá como objetivo compartir unos minutos con el Pontífice durante su histórica visita a la Argentina.