Quienes asistan a la misa que el papa León XIV encabezará en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), en Córdoba, deberán prestar atención a los objetos que podrán llevar y a los que estarán prohibidos durante la celebración. La Arquidiócesis cordobesa difundió un protocolo de ingreso que habilita artículos como el mate, los alimentos, las reposeras y las conservadoras, pero restringe elementos que puedan representar riesgos para la seguridad o dificultar los controles.

La organización busca agilizar el acceso y ordenar la circulación ante la convocatoria multitudinaria prevista para el encuentro religioso. Por eso, recomendó revisar bolsos y mochilas antes de salir y respetar las indicaciones del personal de seguridad.

Qué objetos están prohibidos en la misa del Papa

La lista incluye bebidas alcohólicas, envases de vidrio, carpas, sombrillas, valijas y bolsos grandes. Tampoco se permitirá ingresar con mochilas que superen los 15 litros de capacidad.

Entre los artículos restringidos figuran:

Mascotas y velas.

Bicicletas, monopatines, rollers y cascos de moto o bicicleta.

Armas y elementos punzocortantes.

Pirotecnia, drones, láseres y punteros láser.

Walkie-talkies, megáfonos y bocinas de aire.

Paraguas que no sean plegables.

Astas o bastones rígidos.

Computadoras.

Objetivos fotográficos desmontables de más de 20 centímetros.

Las restricciones apuntan a evitar incidentes y facilitar los controles en los accesos al predio.

Qué se puede llevar a FAdeA

La organización también detalló los elementos habilitados para que los fieles puedan permanecer durante varias horas en el lugar.

Se podrá ingresar con:

Termo, mate, botellas y recipientes de plástico.

Alimentos, siempre que se utilicen utensilios descartables.

Reposeras y sillas plegables.

Conservadoras, bolsas de dormir y aislantes.

Mochilas y bolsos pequeños de hasta 15 litros.

Paraguas plegables y baterías externas para celulares.

Banderas argentinas o de la Iglesia con astas flexibles.

Linternas de mano y binoculares pequeños.

Bastones y muletas.

Bolsas para residuos, papel higiénico, pañuelos y toallitas húmedas.

Gorra, protector solar, repelente, abrigo y capa para la lluvia.

De esta manera, los asistentes podrán llevar alimentos, bebidas y elementos de protección para pasar la jornada al aire libre, siempre que respeten las condiciones establecidas.

Cómo será el operativo de ingreso

Los preparativos en el predio incluyen pantallas gigantes, baños químicos, puestos sanitarios y un dispositivo especial de seguridad para ordenar el ingreso y la circulación de los fieles.

Ante la cantidad de personas esperada, las autoridades recomendaron llegar con anticipación, llevar únicamente los objetos autorizados y seguir las indicaciones del personal encargado de los controles.

Conocer las restricciones antes de viajar será clave para evitar demoras y facilitar el acceso a uno de los principales encuentros previstos durante la visita del pontífice a Córdoba.