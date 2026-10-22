Faltan pocas semanas para la visita del papa León XIV a la Argentina y quedan pocos días para inscribirse a las celebraciones y encuentros previstos durante su estadía. El registro permanecerá habilitado hasta el 28 de octubre y es gratuito.

El Pontífice llegará al país entre el 8 y el 11 de noviembre, con actividades programadas en Buenos Aires, Córdoba y Luján. La convocatoria incluye misas abiertas al público y encuentros especiales con jóvenes, sacerdotes, seminaristas y representantes de la vida consagrada.

Las personas interesadas pueden completar el formulario a través del sitio oficial elpapaenargentina.com.ar. La organización recomienda realizar el trámite con anticipación y revisar las condiciones específicas de cada actividad.

Cómo inscribirse a las misas del Papa

El registro puede hacerse de manera individual o grupal, con un máximo de 20 personas por grupo. Los mayores de 16 años pueden completar la inscripción, mientras que los menores deben ser registrados por un adulto responsable.

Para las misas, la inscripción es recomendada y el acceso general es libre. El trámite requiere validar el correo electrónico mediante un código y, una vez completado, el sistema confirma el registro e indica una puerta de acceso. Según informó la organización, no es necesario presentar un código QR para ingresar a estas celebraciones.

En cambio, los encuentros con jóvenes y con representantes del clero y la vida consagrada requieren una inscripción obligatoria, verificación del correo y aprobación de la organización. En esas actividades se asignará un lugar a cada participante.

Cuándo y dónde serán las misas de León XIV

La agenda prevista para la visita papal incluye tres celebraciones principales:

Lunes 9 de noviembre: misa en el Monumento a los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires.

Martes 10 de noviembre: misa en el predio de FADEA, en Córdoba.

Miércoles 11 de noviembre: misa en la plaza de la Basílica de Luján.

Además, el lunes 9 se realizará una vigilia con jóvenes en Buenos Aires, mientras que el martes 10 habrá un encuentro con jóvenes en el Monumento a los Españoles y actividades con el clero en Córdoba.

Qué deben tener en cuenta los asistentes

Quienes ya realizaron la inscripción no necesitan repetirla. El estado del trámite puede consultarse desde la sección correspondiente del sitio oficial.

Para las personas con discapacidad hay cupos reservados y adaptados, con requisitos específicos de documentación. En el caso de religiosos, sacerdotes, diáconos y seminaristas, la inscripción es obligatoria y los cupos son limitados.