Un hombre de 38 años fue detenido en Misiones luego de que su expareja lo denunciara por presuntamente haberle propuesto entregar a dos de sus hijos a cambio de camionetas. El caso ocurrió en Aristóbulo del Valle y derivó en un operativo policial durante la noche.

La investigación comenzó cuando la mujer recibió un audio en el que, según la denuncia, el hombre habría planteado la posibilidad de entregar a uno de los menores a cambio de una camioneta y conseguir otro vehículo para realizar una segunda transacción. Ante la gravedad de la situación, la mujer acudió a la Comisaría de la Mujer y alertó a la Policía.

Allanamiento y detención

Tras recibir la denuncia, la Policía notificó al Juzgado de Instrucción N.º 2 de Oberá, a cargo del juez Alarcón, que ordenó el secuestro de teléfonos celulares y un allanamiento en la vivienda del acusado.

El procedimiento comenzó cerca de las 23 del miércoles, en una casa ubicada en el barrio Municipal de Aristóbulo del Valle. Allí, efectivos de la Unidad Regional XI detuvieron a Ramón V., padre de los cuatro menores.

Durante el operativo fueron secuestrados los celulares de la denunciante, del acusado y de una tercera persona cuya relación con el hecho todavía es investigada. Los dispositivos serán sometidos a peritajes para determinar si existen conversaciones o elementos que permitan establecer cómo se originó la presunta propuesta.

Investigan si hubo más involucrados

Uno de los principales objetivos de la investigación es determinar si el hombre actuó solo o si existían otras personas interesadas en concretar el supuesto intercambio.

El jefe de la Unidad Regional XI, Omar Michelich, explicó que se deberá establecer si alguien había pactado previamente con el detenido la entrega de alguno de los menores.

La causa fue caratulada como “supresión y suposición de estado civil y de la identidad por entrega ilegal de menores mediante retribución”.

Los cuatro menores quedaron al cuidado de una tía

Luego de la intervención policial, los cuatro hijos del acusado quedaron provisoriamente al cuidado de una tía paterna.

Los menores tienen 11, 9, 5 años y un año y ocho meses. Además, una psicopedagoga y una asistente social comenzaron a intervenir para brindarles contención, mientras está prevista la participación de la Secretaría de la Niñez y la Juventud de Aristóbulo del Valle en el seguimiento de la situación familiar.

Una familia en situación de vulnerabilidad

Según informó la Policía, se trata de una familia que atraviesa una situación de vulnerabilidad. Los padres están separados y los chicos permanecían bajo el cuidado del hombre desde hacía un tiempo.

La madre había atravesado una crisis que requirió internación, por lo que el padre había quedado a cargo de los menores.

Además, las autoridades señalaron que el detenido cuenta con antecedentes por distintos delitos y por consumo de estupefacientes. En este sentido, también se deberá determinar si se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia cuando habría enviado el audio que desencadenó la denuncia.

Mientras continúa la investigación, los celulares secuestrados serán peritados y la Justicia deberá determinar qué ocurrió y si existieron otras personas involucradas en el presunto intento de entrega de los menores.