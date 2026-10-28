Un taxista de 77 años quedó bajo investigación en Puerto Iguazú, Misiones, luego de que un docente lo encontrara en una situación sospechosa junto a una presunta menor de edad dentro de un automóvil estacionado en una zona rural. El testigo registró parte de lo ocurrido con su celular y presentó una denuncia para que se determine si existió un delito contra la integridad sexual.

El episodio ocurrió el sábado 24 de octubre, alrededor de las 18, en la zona conocida como las 600 Hectáreas, cerca de la aldea Iriapú. Según la denuncia, un hombre de 29 años realizaba actividad física junto a su pareja cuando observó un Toyota Corolla gris detenido en un sendero.

Lo que llamó su atención fue que una chica, que aparentaba ser menor de edad, descendió del vehículo con la ropa desacomodada y volvió a ingresar rápidamente cuando advirtió que estaba siendo observada.

Ante esta situación, el docente continuó su recorrido, pero minutos después decidió regresar para comprobar qué estaba sucediendo. Al acercarse nuevamente al automóvil, abrió una de las puertas traseras y encontró al conductor junto a la chica. De acuerdo con su declaración, ambos intentaron acomodarse la ropa al notar su presencia.

La reacción del taxista y la denuncia policial

El testigo decidió enfrentar al hombre y preguntarle qué estaba haciendo con la menor dentro del vehículo. Según su relato, el conductor intentó justificar la situación y aseguró que estaban "dándose cariño".

La respuesta aumentó las sospechas del docente, quien le advirtió sobre la posibilidad de que estuviera cometiendo un delito. Sin embargo, decidió alejarse porque temía que el conductor reaccionara de manera violenta.

Antes de retirarse, observó que el hombre colocó un cartel de taxi sobre el techo del automóvil y abandonó el lugar con la chica a bordo, en dirección a la reserva.

Parte del episodio quedó registrado en una filmación realizada por el denunciante, que posteriormente fue difundida por medios locales.

Investigan si la chica fue víctima de abuso sexual

La denuncia fue presentada el lunes 26 de octubre ante la Comisaría de la Mujer de la Unidad Regional V de Puerto Iguazú. A partir de esa presentación, la Policía inició actuaciones para esclarecer las circunstancias del episodio.

Los investigadores lograron identificar al conductor, un hombre de 77 años, mientras continúan las tareas para establecer la identidad y la edad de la chica que estaba dentro del automóvil.

Según la información policial difundida, la presunta víctima podría pertenecer a una comunidad indígena de la zona, aunque ese dato todavía se encuentra bajo investigación.

Las autoridades buscan determinar qué ocurrió dentro del vehículo y si existió un delito contra la integridad sexual. Hasta el momento, no se informó oficialmente una detención ni se confirmó que se haya producido un abuso sexual.

La causa continúa abierta y se esperan nuevas medidas para esclarecer lo sucedido y resguardar a la posible víctima.