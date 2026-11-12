Cuatro pasos fronterizos fluviales permanecen cerrados en Misiones debido a las crecidas de los ríos Paraná e Iguazú. Según el relevamiento de la Dirección General de Seguridad de la Policía, realizado este jueves por la mañana, tres cruces están inhabilitados sobre el Paraná y uno sobre el Iguazú.

Los pasos cerrados sobre el Paraná corresponden a Eldorado, Puerto Rico y Corpus, mientras que el restante es el cruce fluvial de Puerto Iguazú. En tanto, los cruces sobre el río Uruguay funcionan normalmente y las rutas nacionales y provinciales presentan circulación sin inconvenientes.

Qué pasos permanecen habilitados

A pesar de las restricciones, en la zona del río Paraná continúan habilitados los pasos fluviales de Wanda, Puerto Libertad, Santa Ana, San Ignacio y Candelaria. Por su parte, los cuatro cruces fronterizos sobre el río Uruguay, ubicados en Alba Posse, San Javier, El Soberbio y Panambí, funcionan con normalidad.

La situación fue detallada en el informe policial actualizado durante la mañana del jueves 12 de noviembre. El relevamiento permitió establecer cuáles son los cruces que continúan operativos y cuáles permanecen inhabilitados por las condiciones de los ríos.

Las alturas registradas en los ríos

De acuerdo con las mediciones difundidas por la Policía, el río Paraná registraba 23,60 metros en Puerto Libertad, 13,75 metros en Puerto Rico y 8,98 metros en Santa Ana. En tanto, el río Iguazú alcanzaba los 3,30 metros en Andresito.

En el río Uruguay, los niveles informados eran de 5,15 metros en Alba Posse, 5,10 metros en Panambí, 4,75 metros en El Soberbio y 4,20 metros en San Javier. Mientras tanto, la circulación por las rutas nacionales 12 y 14 y por las rutas provinciales se desarrollaba con normalidad, según el relevamiento policial.