Misiones se suma al Plan "Argentina contra el Hambre"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, y el gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, firmaron hoy el convenio para la implementación de la tarjeta alimentaria en el marco del Plan Nacional "Argentina Contra el Hambre", durante un acto que se realizó en el Parque del Conocimiento, en Posadas.



“Todos tenemos que lograr este primer compromiso: no puede haber hambre en la Argentina. Estamos ante una gran oportunidad y una obligación. Argentina tiene tres generaciones excluidas: un joven que no vio a su padre o a su abuelo trabajar”, dijo Arroyo.



La tarjeta alimentaria se distribuirá en febrero: 63.607 plásticos que llegarán a 127.659 destinatarios y destinatarias.



Además, el ministro destacó que “el presidente Alberto Fernández decidió poner los recursos en este plan” y puntualizó: “Venimos a poner el Ministerio de Desarrollo Social al servicio del gobernador, articulando con las políticas que se vienen encarando para que todos puedan comer bien, producir, generar trabajo y mover la economía local. Tenemos que reconstruir movilidad social ascendente”.



Arroyo puso de relieve el rol de las Ferias Francas, una asociación que nuclea a 500 productores que durante toda la semana llegan a Posadas desde diferentes puntos de la provincia con productos frescos. Van de la chacra a la mesa de los posadeños y generan unos 5 millones de pesos semanales a la economía familiar de la provincia.



Por su parte, el gobernador agradeció al presidente Alberto Fernández y al ministro Arroyo porque pusieron en marcha una “política pública fundamental para el presente y el futuro” y consideró: “El Plan Argentina contra el Hambre es superador, porque va a permitir el desarrollo nutricional de nuestro pueblo. Necesitamos una sociedad integrada, porque la fortaleza de un país está en lo colectivo”.



El Plan “Argentina contra el Hambre” tiene varias acciones. La más urgente es la tarjeta AlimentAR, que está destinada a la compra de alimentos, excepto bebidas alcohólicas, y no permite extraer dinero. La reciben beneficiarios de la AUH: madres y padres con niños y niñas menores de 6 años, embarazadas a partir de los 3 meses que reciben la Asignación por Embarazo; y personas con discapacidad que reciben AUH. Tiene dos montos: 4000 pesos para familias con un hijo o hija y 6000 pesos para dos niños o niñas en adelante, que se recargan el tercer viernes de cada mes.