Un nene de 10 años murió este domingo en San Vicente, Misiones, luego de ser encontrado inconsciente dentro de un pozo de agua ubicado en el exterior de su vivienda, sobre la Ruta Nacional 14.

La víctima fue identificada como Walter Luciano Giménez. Según declaró su mamá ante la Policía, el chico había salido a buscar un balde de agua y, como no regresaba, la mujer fue hasta el lugar para buscarlo. Allí lo encontró dentro del pozo, que funcionaba como una vertiente.

En el interior había instalada una bomba eléctrica sumergible. La madre pidió ayuda para sacar al menor y trasladarlo hasta el Hospital de San Vicente en un vehículo particular. El niño ingresó al centro médico cerca de las 16:30, pero ya no presentaba signos vitales.

Qué determinó el examen médico

Tras conocerse el fallecimiento, intervino el médico policial junto con personal de la División Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes para determinar qué había ocurrido.

El examen estableció como causa de muerte “paro cardiorrespiratorio, ahogamiento por electrocución”. Hasta el momento no se informó cómo se produjo exactamente la descarga eléctrica ni si existió una falla en la bomba o en la instalación.

El pozo estaba ubicado en inmediaciones de la vivienda familiar, sobre la Ruta Nacional 14. Las actuaciones fueron puestas a disposición de la Justicia, que intervino para reconstruir las circunstancias de la tragedia.

Una vez finalizadas las diligencias correspondientes, el magistrado interviniente dispuso la entrega del cuerpo a sus familiares para el sepelio.