Lionel Messi se convirtió en uno de los protagonistas inesperados de la final de Miss Mundo 2026. El futbolista no estuvo presente en la ceremonia, pero su rostro apareció en el vestido utilizado por la representante argentina, Alina Luz Akselrad. La candidata lució una prenda celeste y blanca con imágenes correspondientes a distintas etapas de la carrera del capitán argentino.

El diseño incluyó referencias a su infancia en Newell's Old Boys, su etapa en Barcelona y la consagración con la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022.

Un vestido que dividió opiniones

La elección generó un fuerte debate en las redes sociales. Algunos usuarios consideraron que se trató de un homenaje apropiado al principal ídolo deportivo argentino, mientras que otros cuestionaron el diseño y consideraron que no era adecuado para un concurso de estas características.

El vestido fue creado especialmente para Akselrad por el diseñador argentino Aurelio Martínez, quien compartió imágenes del proceso creativo antes de la ceremonia.

El resultado de Akselrad

Más allá del debate generado por su vestuario, Akselrad consiguió ubicarse entre las 20 mejores participantes del certamen y quedó dentro del Top 5 de América y el Caribe, junto con las representantes de Perú, Estados Unidos, Brasil y República Dominicana.

La argentina es comunicadora, actriz, escritora y entrenadora de oratoria. No fue la primera vez que recurrió a un ídolo del fútbol para representar al país. En Miss Universo 2021 había presentado un traje alegórico inspirado en Diego Maradona.

Cinco años después, volvió a utilizar el fútbol argentino como eje de su presentación, esta vez con Messi como figura central.