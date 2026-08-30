Una camioneta Ford F-100 fue encontrada hundida en el lago La Plata, dentro del Parque Protegido Municipal Shoonem, en Chubut. El vehículo estaba a unos 30 metros de la costa y a varios metros de profundidad, en un sector donde está prohibido el ingreso de vehículos. El extraño hallazgo abrió una investigación para determinar cómo terminó allí.

La camioneta fue localizada en inmediaciones de la desembocadura del arroyo El Perdido, en jurisdicción de Alto Río Senguer. Tras conocer el hecho, las autoridades municipales realizaron una denuncia y dieron intervención a la Policía, la Fiscalía de Sarmiento y las áreas ambientales.

El intendente de Alto Río Senguer, Miguel Mongilardi, confirmó que lograron identificar al propietario mediante el dominio del vehículo. Se trataría de una persona oriunda de Comodoro Rivadavia que había ingresado al área protegida a fines de julio o principios de agosto junto a otras personas y vehículos.

Uno de los datos que despertó la atención de los investigadores es que la F-100 figuraba en los registros de ingreso al parque, pero no existía constancia de que hubiera salido posteriormente.

La principal hipótesis apunta a que los ocupantes habrían intentado circular por un sector cercano a Laguna del Toro aprovechando que, durante el invierno, algunas partes del lago permanecen congeladas. Se investiga si el peso de la camioneta provocó que la capa de hielo cediera y el vehículo terminara en el fondo.

Por el momento, esa versión no fue confirmada y las autoridades deberán reconstruir qué ocurrió. Tampoco se había denunciado previamente la caída de la camioneta al lago.

El caso genera además preocupación por un posible daño ambiental. El rodado permanece bajo el agua con combustible, aceite, batería y otros componentes que podrían afectar el ecosistema del lago.

Las autoridades analizan ahora cómo retirar la F-100, una tarea compleja debido a la distancia respecto de la costa y la profundidad en la que se encuentra. También se evalúa intimar al propietario para que se haga cargo del operativo de extracción.

Mientras tanto, la investigación continuará para determinar cuándo y cómo terminó la camioneta bajo el agua y por qué el episodio no fue informado a las autoridades.