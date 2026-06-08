Un hallazgo de características inusuales generó preocupación y dio inicio a una investigación judicial este domingo en el dique Punta Negra. Un cráneo humano fue encontrado en las inmediaciones del embarcadero y ahora la Justicia intenta determinar su origen, el tiempo que lleva en el lugar y las circunstancias que rodearon su aparición.

De acuerdo con la información preliminar, el elemento óseo fue descubierto por una persona que trabaja en el sector. Las primeras observaciones indicaron que el cráneo no estaba enterrado ni oculto, sino a simple vista, en un sitio donde habitualmente circulan trabajadores y visitantes.

Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que durante la jornada del sábado no existían registros de que el cráneo se encontrara en ese lugar. Ese dato llevó a los investigadores a profundizar las averiguaciones para establecer cómo llegó hasta el embarcadero y si fue trasladado recientemente.

La causa quedó bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Especiales, dirigida por el fiscal Roberto Ginsberg, quien dispuso las primeras medidas investigativas. Entre ellas se encuentran los peritajes forenses destinados a determinar la antigüedad de los restos y obtener información que permita avanzar en una eventual identificación.

Por el momento, las autoridades no brindaron detalles sobre el estado de conservación del cráneo ni sobre la posible existencia de otros restos humanos en la zona. Tampoco se informó si el hallazgo podría estar vinculado con alguna investigación en curso o con denuncias de personas desaparecidas.

Los estudios que realizarán los especialistas serán determinantes para establecer el origen de los restos y reconstruir las circunstancias de su presencia en el lugar. Mientras tanto, el área donde fue encontrado el cráneo quedó incorporada a las tareas de investigación que desarrolla la Fiscalía.