Un particular aviso permitió a la Policía realizar un llamativo hallazgo durante las últimas horas en el departamento 9 de Julio. Tres armas largas, aparentemente rifles, fueron encontradas envueltas en una manta y abandonadas en un callejón de tierra ubicado en la zona de Las Chacritas.

De acuerdo con la información aportada por fuentes policiales, el procedimiento comenzó cuando efectivos que realizaban recorridas por el sector fueron interceptados por un hombre que circulaba en motocicleta.

El motociclista les contó a los uniformados que había visto a dos sujetos arrojar distintos objetos en un callejón ubicado a unos 400 metros del lugar donde se encontraban.

Ante la advertencia, los policías se dirigieron hasta el punto señalado para comprobar qué había ocurrido.

Una manta con tres armas largas

Al llegar al callejón, los efectivos encontraron una manta de color marrón abandonada sobre el camino de tierra. Cuando revisaron su interior, descubrieron tres armas largas que, a simple vista, serían rifles.

Los ejemplares se encontraban en un evidente estado de deterioro. Además, presentaban distintas piezas faltantes y signos compatibles con haber permanecido en desuso durante un tiempo.

Por las características del hallazgo, las armas fueron secuestradas y quedaron a disposición de la autoridad judicial correspondiente.

Ahora, los investigadores buscan establecer de dónde procedían los rifles y si alguno de ellos pudo haber sido utilizado o estar relacionado con algún hecho delictivo.

Buscan a los dos hombres

Luego del hallazgo, los efectivos realizaron una recorrida a pie por los alrededores del callejón para intentar localizar a los dos hombres que habían sido observados por el motociclista.

Sin embargo, el operativo desplegado en la zona no permitió encontrarlos.

La investigación continúa para determinar quiénes abandonaron las armas en ese sector de Las Chacritas y cuál fue el motivo por el que decidieron dejarlas envueltas en una manta en un camino de tierra.

Por el momento, no hay personas detenidas por el hallazgo y las tres armas quedaron bajo análisis de las autoridades para avanzar en la investigación.