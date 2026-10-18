Una intensa búsqueda mantiene en alerta a la provincia de Corrientes por la desaparición de Nancy Estela Godoy, una docente de 52 años que fue vista por última vez el pasado 6 de octubre cuando se dirigía a una escuela rural del departamento Esquina. La investigación avanzó con allanamientos y dos detenciones, mientras más de 80 efectivos policiales trabajan para determinar qué ocurrió con la mujer.

Godoy se desempeña como directora suplente de la Escuela Rural N.º 626, ubicada en el paraje El Malezal, en la Cuarta Sección Malvinas. Debido a las dificultades para acceder al establecimiento, la docente acostumbraba permanecer allí durante la semana y regresar a su vivienda los viernes.

El último contacto con su familia ocurrió el miércoles 7 de octubre, alrededor de las 8.30, cuando le envió un mensaje de WhatsApp a uno de sus tres hijos para avisarle que se encontraba bien. Sin embargo, cuando el joven intentó responderle, el mensaje no llegó a destino.

En un primer momento, sus familiares pensaron que la falta de comunicación podía estar relacionada con las lluvias y los problemas de señal telefónica habituales en la zona. La preocupación aumentó cuando una vecina informó que la mujer no estaba en el establecimiento educativo.

Dos detenidos y un importante operativo policial

La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas de Esquina, que dispuso una serie de medidas para reconstruir los últimos movimientos de la docente.

Según la información difundida por medios nacionales, dos personas fueron detenidas en el marco de la causa. Se trataría de individuos que habrían tenido contacto con Godoy antes de su desaparición. La Justicia también ordenó allanamientos en distintos domicilios para reunir elementos que permitan esclarecer lo sucedido.

En paralelo, la Policía de Corrientes desplegó un operativo integrado por 83 efectivos, 16 móviles, 12 caballos, cuatro drones y tres perros especializados.

Los rastrillajes se concentran en caminos rurales, zonas de monte y sectores anegados, donde el acceso resulta especialmente complejo. Los investigadores también analizan cámaras de seguridad para intentar establecer el recorrido que realizó la mujer.

La sospecha de la familia sobre la desaparición

Mientras continúa la búsqueda, los familiares de la docente expresaron su preocupación por las circunstancias en las que desapareció.

Su nuera, Alejandra Obertelo, manifestó que la familia sospecha que alguien pudo haber engañado a Godoy para que abandonara el establecimiento educativo.

"Es imposible que se haya ido sola", sostuvo al referirse a las características del lugar y las dificultades para trasladarse por la zona.

Por el momento, esa posibilidad forma parte de las sospechas familiares y no fue confirmada como una conclusión de la investigación judicial.

Cómo aportar información sobre Nancy Godoy

La docente mide aproximadamente 1,65 metros, tiene contextura mediana, tez morena, ojos marrones y cabello castaño oscuro, corto y recogido. Además, presenta una pequeña cicatriz en la mejilla izquierda.

Las autoridades solicitaron la colaboración de la población para obtener información que permita establecer su paradero.

Quienes puedan aportar datos pueden comunicarse al 3777-628664, llamar al 911 o al 101 en el interior de Corrientes, o acercarse a la dependencia policial más cercana.

La búsqueda continúa y, hasta la información disponible este domingo 18 de octubre, no se había confirmado el paradero de la docente.