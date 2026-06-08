Mitos y verdades sobre la clorofila liquida que es furor en TikTok

La clorofila liquida se instalo como uno de los suplementos mas mencionados en el ultimo tiempo. A traves de plataformas digitales, aparecen miles de videos que la promocionan como una bebida detox capaz de mejorar la apariencia de la piel, elevar la energia y ayudar a adelgazar. Sin embargo, al analizar las investigaciones medicas, el panorama resulta bastante mas moderado que en internet.

Este pigmento natural permite que las plantas realicen la fotosintesis para transformar luz en energia. En su estado natural, se encuentra en vegetales de hoja verde como espinaca, acelga, kale, rucula, perejil y brocoli. Su estructura quimica es parecida a la hemoglobina humana, con la diferencia de que posee magnesio en su centro en lugar de hierro. Lo que se comercializa habitualmente es la clorofilina, un derivado mas estable y soluble en agua que suele venir en gotas o capsulas.

Algunos especialistas consideran que "podria tener un efecto complementario dentro de una alimentacion equilibrada", pero remarcan que no reemplaza el valor nutricional de las verduras enteras. Entre los beneficios reales estudiados aparece su capacidad antioxidante para combatir el estres oxidativo. Tambien se observaron mejoras leves en casos de acne mediante uso topico, aunque los estudios aun son pequeños.

Pese a su fama, los expertos aclaran que "no hay pruebas cientificas que permitan afirmar que previene o trata el cancer en humanos". Tampoco existe evidencia de que sirva para desintoxicar el organismo, oxigenar la sangre o curar enfermedades digestivas. Los medicos recuerdan que el cuerpo ya cuenta con organos encargados de eliminar toxinas, como el higado y los riñones.

En dosis moderadas suele ser segura, pero su consumo en exceso puede generar efectos secundarios como diarrea, nauseas o mayor sensibilidad al sol. Tambien puede interactuar con medicamentos anticoagulantes y no hay estudios sobre su uso durante el embarazo. La recomendacion de los nutricionistas es priorizar el consumo de vegetales verdes. Al comer brocoli o kale no solo se obtiene clorofila, sino tambien fibra y vitaminas que actuan en conjunto para una mejor salud. En definitiva, la ciencia sugiere ver este producto como un complemento opcional y no como una "solucion magica".