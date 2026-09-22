Ante la posibilidad de lluvias intensas y eventuales interrupciones de servicios, la Dirección de Protección Civil de San Juan recomienda a las familias preparar con anticipación una mochila de emergencia y mantenerla en un lugar accesible. La medida forma parte de las acciones preventivas impulsadas en el marco de Copre para mejorar la respuesta ante una contingencia o una posible evacuación.

El contexto climático refuerza la importancia de anticiparse. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, actualmente se encuentra vigente una fase de El Niño, con una probabilidad del 100% de continuidad durante el trimestre septiembre-octubre-noviembre de 2026.

Qué hay que poner en la mochila

La mochila debe contener elementos que permitan cubrir las necesidades básicas durante las primeras horas de una emergencia. Entre los principales se encuentran agua, alimentos no perecederos, un botiquín de primeros auxilios, una linterna con pilas, radio, silbato y artículos de higiene.

También se recomienda sumar los medicamentos de uso habitual o recetados, una muda de abrigo, mantas, llaves de la vivienda y del vehículo, dinero en efectivo y una lista con teléfonos útiles de emergencia.

La documentación personal y familiar requiere una protección especial frente al agua. Por eso, puede guardarse dentro de una bolsa plástica hermética para evitar que se dañe durante una evacuación o ante el ingreso de agua a la vivienda.

Cada familia debe adaptarla

El contenido no tiene que ser igual para todos los hogares. La mochila debe ajustarse a las necesidades de quienes viven en la casa.

Si hay bebés, adultos mayores o personas con discapacidad, es importante incorporar los elementos específicos que puedan necesitar. Lo mismo ocurre con quienes requieren medicación habitual u otros insumos.

Las mascotas también deben ser contempladas dentro de la planificación. Se puede sumar alimento, elementos de identificación, documentación sanitaria y los datos de contacto del veterinario.

Dónde guardarla y cuándo revisarla

Una vez preparada, la mochila debe permanecer en un lugar conocido y de fácil acceso para todos los integrantes del hogar. No alcanza con armarla una vez: su contenido debe revisarse periódicamente.

En esos controles es necesario comprobar el estado de los alimentos, medicamentos y pilas, y reemplazar aquellos elementos que hayan vencido o dejado de funcionar.

La preparación también puede complementarse con un plan familiar de emergencia. Es conveniente definir de antemano cómo actuar, cuáles serían las vías de salida y dónde reunirse si fuera necesario abandonar la vivienda.

Tener esas decisiones tomadas permite reducir la improvisación y actuar con mayor rapidez frente a una contingencia. Los fenómenos naturales no pueden evitarse, pero la planificación y una mochila preparada pueden ayudar a reducir riesgos y mejorar la capacidad de respuesta de cada familia.