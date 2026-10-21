Moda vintage: las 5 prendas noventeras que vuelven este verano 2027

Las prendas históricas regresan a la escena urbana gracias a la vigencia de la nostalgia por la estética de los años 70, 90 y 2000. La moda demuestra nuevamente su carácter cíclico al rescatar diseños antiguos adaptados al dinamismo de hoy. Pampita junto a los redactores de Redacción Pronto analizan cómo adaptar estos modelos clásicos guardados en el guardarropa sin gastar dinero extra.

El chaleco sastrero se consolida como la pieza principal de la temporada al llevarse pegado al cuerpo sin prendas debajo. Surgido en el guardarropa masculino noventero, hoy combina muy bien con bermudas, jeans o pantalones anchos en tonos manteca, tiza, negro o beige. Por su parte, las remeras con rayas horizontales recuperan la estética marinera de los años 70 con cortes holgados, hilo fino y tonos neutros.

Para combatir las altas temperaturas, los pantalones anchos con pinzas y tiro alto reemplazan a los modelos ajustados. Esta silueta holgada confeccionada en lino o viscosa requiere un contrapeso en la parte superior mediante prendas ceñidas. En tanto, las faldas midi de denim importadas de los 2000 regresan con cortes o aberturas estratégicas para brindar movilidad, combinando perfectamente con calzado urbano.

Finalmente, el vestido lencero o slip dress conserva su vigencia nocturna gracias a telas satinadas y breteles finos. Las supermodelos de la década de 1990 convirtieron esta prenda en un emblema minimalista que hoy se adapta al uso diario con zapatillas y camperas de jean. Mezclar piezas retro con accesorios contemporáneos garantiza un estilo equilibro sin perder frescura urbana.