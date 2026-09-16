La Barrera Fitosanitaria de Huaco, ubicada en el departamento Jáchal, fue modernizada para reforzar los controles sanitarios sobre los productos que ingresan a San Juan. Las nuevas instalaciones buscan mejorar las condiciones de trabajo de los inspectores y fortalecer la fiscalización en uno de los principales puntos estratégicos de ingreso a la provincia.

El secretario de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, Miguel Moreno; el director de Sanidad Vegetal, Animal y Alimentos, Fabricio Ferrándiz; y el presidente de la Agencia Calidad San Juan, Manuel Rodríguez, recorrieron el puesto y mantuvieron un encuentro con los trabajadores que realizan diariamente los controles.

Qué se controla en la barrera de Huaco

Uno de los principales objetivos del puesto es evitar el ingreso de frutas y hortalizas que puedan representar un riesgo para la sanidad vegetal de San Juan. En particular, los controles buscan prevenir la introducción y propagación de la mosca de los frutos, una plaga que puede afectar a la producción agrícola.

La barrera también fiscaliza los productos cárnicos que ingresan a la provincia. Los inspectores verifican que la mercadería cumpla con las condiciones sanitarias y de conservación requeridas, además de controlar aspectos vinculados con la temperatura y el transporte.

De esta manera, el puesto funciona como un punto de control tanto para la protección de la producción agropecuaria como para las condiciones sanitarias de los alimentos que ingresan a territorio sanjuanino.

Nuevas instalaciones para los inspectores

Como parte de la modernización, la barrera incorporó un nuevo módulo que cuenta con un sector administrativo y dormitorios. La infraestructura está destinada al personal que permanece en el lugar y desarrolla las tareas de control de manera cotidiana.

Durante la visita, los inspectores explicaron a las autoridades las tareas que realizan y destacaron la importancia de disponer de espacios adecuados para cumplir con sus funciones.

Un punto estratégico para San Juan

La Barrera Fitosanitaria de Huaco anteriormente funcionaba en la provincia de La Rioja y posteriormente fue trasladada a jurisdicción sanjuanina. Su incorporación forma parte del esquema provincial destinado a ampliar los controles sanitarios en distintos puntos de ingreso.

La jornada culminó con un acto protocolar y la puesta en funcionamiento de las instalaciones modernizadas. El objetivo es fortalecer la prevención de plagas y enfermedades, controlar los productos agropecuarios que ingresan a San Juan y contribuir a la protección de la producción y la sanidad vegetal y animal.