Modo mafia: Tini y De Paul amenazaron a un periodista por su casamiento

El periodista Gustavo Méndez atravesó un complejo episodio luego de exhibir al aire la invitación virtual del casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, un documento digital que la pareja había remitido a sus allegados. La difusión del material provocó un marcado revuelo en plataformas digitales y desencadenó una drástica respuesta por parte de un sector del público.

Luego de la emisión del contenido en el ciclo La Mañana con Moria, el profesional de la comunicación sufrió la difusión indevida de sus datos de contacto en internet. Según su relato, personas enfurecidas por la revelación expusieron su número telefónico privado en diversas redes sociales como forma de castigo por dar a conocer la noticia.

Ante las reiteradas llamadas e incesantes mensajes que comenzó a recibir de manera masiva, el comunicador debió modificar la configuración de sus aplicaciones y tomó la decisión de retirar su fotografía del perfil de WhatsApp para resguardar su privacidad personal.

Respecto a la cobertura realizada sobre el evento y la posterior reacción del público, Méndez sostuvo: “Lo contamos como algo lindo, pero las fans filtraron mi número de teléfono en las redes”. En el mismo sentido, sobre la maniobra realizada para perjudicarlo, agregó: “Tuve que borrar mi foto de WhatsApp hasta mañana. Alguien que no le gustó que muestre esto le dio mi número a un fan”.

El periodista cuestionó la postura de los usuarios que volcaron su enojo hacia su trabajo periodístico en lugar de observar otros hechos de mayor gravedad vinculados al entorno de la pareja. Sobre esa disparidad en la indignación del público, Méndez señaló: “Me llama la atención que no se indignen que hablan de robo, salud mental, pero se enojaron conmigo”.