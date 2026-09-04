La compañía canadiense Mogotes Metals anunció la conclusión de su campaña de perforación 2025-2026 en el proyecto de cobre y oro Filo Sur, ubicado dentro del distrito Vicuña en San Juan, y confirmó el descubrimiento de nuevos objetivos de pórfido que serán evaluados durante la próxima temporada con un programa de hasta 20.000 metros.

Durante la última campaña, las tareas se concentraron en trabajos de mapeo geológico de superficie, muestreo de rocas y prospección geofísica. Estos avances permitieron definir la extensión y geometría de dos blancos principales, denominados Luz del Sol y Cuenca. Además, se confirmaron dos descubrimientos sobre la zona de Falla Macho Muerto: la brecha Albor y el sistema de pórfido de cobre y oro Cruz del Sur.

La empresa completó 6.208 metros de perforación, distribuidos entre Argentina y Chile. En Albor, Mogotes informó una intersección de 180 metros con una ley de 0,98% de cobre equivalente, incluyendo un tramo de 58 metros con 1,77%. Por su parte, en Cruz del Sur se registraron intervalos de hasta 308 metros con 0,46% de cobre equivalente y 334 metros con 0,45%.

La campaña también permitió ampliar el objetivo de pórfido Cuenca, que alcanzó una extensión de 1,3 kilómetros por 0,5 kilómetros. Los trabajos de muestreo realizados en el área arrojaron 153 metros con un promedio de 0,31 gramos por tonelada de oro y 0,11% de cobre.

Otro de los avances se produjo en Luz del Sol, donde las perforaciones permitieron definir un nuevo objetivo de pórfido. Los resultados identificaron mineralización anómala de cobre asociada a brechas y diques porfídicos, sobre una importante anomalía geofísica que será evaluada durante la próxima temporada.

Planes para la campaña 2026-2027

Para la temporada 2026-2027, Mogotes Metals planea ejecutar hasta 20.000 metros de perforación, más del triple de los 6.208 metros realizados durante la campaña anterior. El programa estará orientado a ampliar los descubrimientos de Albor y Cruz del Sur y a realizar las primeras perforaciones sobre los objetivos de Luz del Sol-Cuenca y Meseta.

En Albor, la compañía buscará extender la brecha mineralizada y evaluar objetivos de pórfido asociados, mientras que en Cruz del Sur procurará ampliar el sistema de cobre y oro y las brechas vinculadas con la Falla Macho Muerto.

También avanzará sobre otros objetivos de Filo Sur, entre ellos Colorida-Frontera, Filo Este y Rincón, que presentan distintos estilos de mineralización.

Con este programa, Mogotes Metals buscará determinar la continuidad, extensión y profundidad de los sistemas identificados durante la última temporada y evaluar el potencial de los nuevos objetivos de pórfido detectados en Filo Sur.

Alianza con Rio Tinto y balance financiero

La empresa también destacó que cuenta con una alianza técnica con Rio Tinto y un balance sólido para encarar la nueva etapa de exploración. Allen Sabet, presidente y CEO de Mogotes Metals, expresó en un comunicado oficial: "Terminamos el año con un objetivo prometedor, una alianza técnica con Rio Tinto, un balance sólido y un plan claro para perforar en Filo Sur".

El proyecto Filo Sur se encuentra dentro del distrito Vicuña, una de las regiones mineras más prometedoras de San Juan, donde también se desarrollan otros proyectos binacionales como Vicuña, NexoAndino y Filo Sur, que operan bajo el protocolo minero entre Argentina y Chile. La cercanía con Chile y la posibilidad de compartir infraestructura con otros proyectos de la zona posicionan a Filo Sur como un objetivo estratégico para la compañía.

La próxima temporada de perforación será clave para determinar el verdadero potencial del distrito y para que Mogotes Metals pueda avanzar en la definición de recursos que eventualmente podrían sumarse a la cartera de proyectos cupríferos de San Juan.