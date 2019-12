Mohamed festejó un nuevo título en México en medio de fuertes emociones

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El entrenador argentino Antonio Mohamed festejó anoche un nuevo título de liga mexicano, el tercero de su carrera y el primero con Rayados, en medio de fuertes emociones por el recuerdo de su hijo Farid, fallecido en 2006, que era fanático del club de Monterrey.



El "Turco" Mohamed se largó a llorar luego del penal decisivo convertido por el argentino Leonel Vangioni y no pudo contener la emoción en medio de los festejos por el título obtenido con Rayados.



Las imágenes mostraron a Mohamed llorando aferrado al rosario en recuerdo a su hijo Farid, fallecido en 2006 en un accidente de tránsito durante el Mundial de Alemania, quien era fanático de Monterrey ya que nació durante el paso del ex delantero como jugador de ese equipo mexicano, entre 1998 y 2000.



El "Turco" le había prometido a su hijo que algún día iba a ser campeón con Monterrey y en su segundo ciclo como DT del club lo pudo cumplir.



"Esto se lo debía a la gente de Monterrey", expresó Mohamed rodeado de periodistas en el campo de juego del mítico estadio Azteca.



El DT, de 49 años, ya había conquistado la Copa México en su primera etapa en el club entre 2015 y 2018 pero con este título de liga cerró un año inolvidable.



A fines de 2018, Mohamed asumió por cuarta vez al frente de su querido Huracán en reemplazo de Gustavo Alfaro, quien le ganó la posibilidad de dirigir a Boca Juniors, pero apenas cuatro meses después se fue por los malos resultados.



"Otra vez en mi club me salió todo mal. Solo queda asumir el fracaso", confesó Mohamed en esa oportunidad tras finalizar un ciclo con apenas dos triunfos en 18 partidos.



Luego de unos meses de descanso, en octubre recibió el llamado de Monterrey que estaba afuera de la zona de clasificación al octogonal final.



Encarriló al equipo con tres triunfos y dos empates y se metió a la liguilla en la octava y última posición.



En el camino dejó a Santos Laguna y Necaxa y al poderoso América en la final y en el medio viajó a Qatar para disputar el Mundial de Clubes y puso en aprietos al campeón de Europa, Liverpool.



El "Turco" festejó un nuevo título de liga en México tras las conquistas con Tijuana (2012) y América (2014), pero éste será inolvidable por la promesa que le cumplió a su hijo.