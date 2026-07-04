Mohamed Salah vuelve a ser el gran referente de Egipto en una Copa del Mundo. Aunque su producción goleadora está por debajo de la que acostumbra en los clubes, el delantero fue determinante para que los Faraones alcanzaran los octavos de final del Mundial 2026, una instancia inédita para la selección africana.

El capitán egipcio llegó a la fase eliminatoria luego de superar una molestia muscular sufrida durante el empate frente a Irán en la fase de grupos. La lesión puso en duda su presencia en el encuentro decisivo contra Australia, pero finalmente fue titular y completó una actuación que resultó clave para la clasificación.

En lo que va del torneo, Salah convirtió un gol, en la victoria por 3-1 sobre Nueva Zelanda, y además aportó dos asistencias. Sin embargo, su influencia fue más allá de las estadísticas, ya que lideró el juego ofensivo y asumió la responsabilidad en los momentos de mayor presión.

El partido frente a Australia reflejó ese protagonismo. Durante buena parte del encuentro estuvo bien controlado por la defensa rival y tuvo pocas oportunidades para desequilibrar. Sin embargo, en el tiempo de descuento apareció con un centro preciso para Ramy Rabia, cuya definición obligó a una gran intervención del arquero Patrick Beach y mantuvo con vida a Egipto.

En el alargue volvió a generar peligro con un remate que pasó cerca del travesaño y, en la definición por penales, ejecutó con tranquilidad uno de los disparos de la serie para encaminar la clasificación de su equipo.

A sus 34 años, Salah ocupa un rol diferente al de otras etapas de su carrera. Además de aportar experiencia, conduce al equipo dentro del campo y transmite tranquilidad en los momentos decisivos. Incluso, antes de la tanda de penales frente a Australia, ganó el sorteo de capitanes y eligió que el rival ejecutara primero, una decisión que terminó favoreciendo a los africanos.

La clasificación ya representa un hecho histórico para Egipto, que disputará por primera vez unos octavos de final tras superar la fase de grupos de un Mundial y volverá a jugar una instancia de eliminación directa por primera vez desde la Copa del Mundo de 1934.

Ahora, los Faraones se enfrentarán a la Selección Argentina, que viene de eliminar a Cabo Verde por 3-2. Para seguir avanzando en el Mundial, Egipto volverá a depositar gran parte de sus expectativas en Mohamed Salah, la máxima figura de un equipo que busca meterse en los cuartos de final.