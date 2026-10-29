Mohammed Ben Sulayem dijo que Gasly recibió amenazas de fans de Colapinto

El presidente de la Federación Internacional de Automovilismo, Mohammed Ben Sulayem, reveló que el piloto francés Pierre Gasly sufrió 13000 amenazas de muerte a raíz de un roce en pista con su compañero de Alpine, el argentino Franco Colapinto.

La controversia se produjo en el Gran Premio de España disputado en la ciudad de Madrid durante el mes de septiembre. Franco Colapinto buscó superar a Pierre Gasly mientras el galo tenía las ruedas gastadas y debía entrar a los talleres.

La maniobra provocó el enojo de Franco Colapinto por no recibir la indicación del box para cambiar las posiciones entre los autos. Posterior al evento deportivo, las redes sociales se inundaron con mensajes violentos hacia Pierre Gasly y sus allegados.

"Pierre Gasly recibió 13.000 amenazas de muerte, ¡13.000! Si luchamos solos, fracasaremos; no podemos hacerlo solos", manifestó Ben Sulayem en una entrevista concedida al medio The Drive en el marco del fin de semana de carreras en Austin, Estados Unidos.

Para frenar esta situación, el dirigente remarcó que impulsan la iniciativa Unidos contra el Acoso en Línea. El plan busca sumar herramientas de inteligencia artificial dirigidas a rastrear a los usuarios que envían agresiones virtuales dentro de las distintas plataformas de comunicación.

"Creamos la iniciativa Unidos contra el Acoso en Línea, y tenemos que usar mucha tecnología de IA para exponer a estos acosadores en línea. No hay lugar para ellos, porque si no hacemos algo, nuestro deporte estará en ruinas", aseguró Ben Sulayem.

El titular del organismo rector advirtió sobre los severos castigos que aplicará la entidad para quienes promuevan violencia. Su estrategia apunta a desmantelar los perfiles anónimos y retirar la credencial a cualquier comunicador o fanático involucrado en ataques digitales.

"Si el odio proviene de un espectador, lo expulsamos. Si forma parte de los medios de comunicación, lo expulsamos porque tenemos la autoridad. Y si se esconde, la IA lo desenmascarará. Si exponemos a uno, les garantizo que todos tendrán miedo", concluyó Mohammed Ben Sulayem.

En aquel período, Franco Colapinto compartió un video en sus cuentas oficiales donde rechazó los agravios dirigidos a Pierre Gasly y los integrantes del taller. A su vez, Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, amenazó con cortar la atención periodística sobre Franco Colapinto si la agresión persistía.