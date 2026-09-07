Moliendo a Molière incorpora experiencias teatrales accesibles en San Juan

El Teatro del Bicentenario desarrollará una serie de funciones y dispositivos de accesibilidad en el marco de “Moliendo a Molière”, producción integral de la institución con libro y dirección de Emiliano Dionisi. Las actividades estarán destinadas a personas con distintas discapacidades y contemplarán recursos específicos para facilitar el acceso, la comprensión y el disfrute de la obra.

La iniciativa parte de un concepto central: la accesibilidad no se limita al momento en que el público ingresa a la sala. Por ese motivo, el teatro diseñó experiencias que permiten anticipar la actividad, conocer los espacios, explorar elementos de la puesta y acercarse a la obra mediante diferentes formas de percepción y comunicación.

Un cronograma pensado para distintos públicos

El programa comenzará el jueves 10 de septiembre a las 15, con un ensayo general distendido destinado a personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y otras condiciones que requieren entornos adaptados.

Durante esta instancia se trabajará en la adecuación de estímulos, la organización de los espacios y la incorporación de recursos destinados a generar un entorno predecible y favorecer la regulación de quienes participen.

La segunda propuesta será el martes 15 de septiembre a las 15, con una función destinada a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Al finalizar, a las 16:30, se realizará un taller vivencial inclusivo vinculado con el universo de la obra.

La actividad permitirá explorar personajes, historia y distintos elementos de la puesta mediante recursos sensoriales, en un espacio preparado para las características de los participantes.

Exploración táctil y Lengua de Señas

El miércoles 16 de septiembre a las 15 se realizará una función destinada a personas con discapacidad visual. En este caso, la experiencia comenzará a las 14 con una visita táctil sobre el escenario.

Durante el recorrido, los participantes podrán reconocer mediante el tacto distintos componentes de la puesta, entre ellos la escenografía, el vestuario y los objetos utilizados en escena.

Además, músicos y actores participarán de la actividad para brindar información descriptiva que permita construir un acercamiento más amplio a la propuesta artística.

El cronograma finalizará el sábado 19 de septiembre a las 18, con una función destinada a personas con discapacidad auditiva. La presentación contará con intérpretes de Lengua de Señas Argentina (LSA) y otros recursos adaptados para facilitar el acceso a la obra y reducir las barreras comunicacionales.

Una propuesta que amplía el concepto de accesibilidad

Cada experiencia fue desarrollada considerando las características particulares de sus destinatarios. La propuesta busca superar la idea de que la accesibilidad consiste únicamente en garantizar el ingreso físico a una sala.

Desde el Teatro del Bicentenario plantean que el objetivo es generar las condiciones necesarias para que cada espectador pueda encontrarse con la obra, comprenderla, explorarla y disfrutarla desde sus propias posibilidades.

De esta manera, “Moliendo a Molière” incorpora dispositivos específicos para diferentes públicos y convierte la accesibilidad en un componente integral de la experiencia artística.