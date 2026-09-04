Moliendo a Molière: una gran producción del Bicentenario con talento sanjuanino

El Teatro del Bicentenario prepara nuevas funciones de Moliendo a Molière, una producción integral que reúne a artistas, músicos, bailarines, cantantes, técnicos y realizadores sanjuaninos. La propuesta, pensada para todo público y para disfrutar en familia, se presentará los sábados 12 y 19 de septiembre a las 18, en la Sala Principal del complejo cultural.

La obra, dependiente del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, propone una experiencia dinámica y desopilante a partir de la combinación de teatro, canto, danza y música en vivo, con un importante despliegue escénico.

Una producción con sello sanjuanino

Con libro y dirección de Emiliano Dionisi, Moliendo a Molière contará con la participación del Ensamble Barroco, que estará ubicado en el foso de la Sala Principal bajo la dirección musical de Manuel de Olaso. La coreografía estará a cargo de Margarita Fernández.

Los papeles protagónicos serán interpretados por los artistas sanjuaninos Ana Luz Torras, como Madeleine, y Mati Puig, en el papel de Poquelín. Ambos fueron seleccionados junto al cuerpo de bailarines y cantantes mediante una audición que reunió a más de 200 inscriptos.

La participación local también se extiende al trabajo técnico y de realización. El vestuario y la utilería fueron diseñados y elaborados en los talleres del Teatro del Bicentenario, involucrando a trabajadores y especialistas de la provincia en distintas etapas de la puesta.

De esta manera, el espectáculo articula distintas disciplinas y oficios vinculados a las artes escénicas y busca mostrar la capacidad de San Juan para desarrollar producciones de gran escala con participación íntegramente local.

Entradas con promoción para familias

Para las próximas funciones se habilitó una promoción especial destinada a facilitar el acceso del público. Las entradas de las categorías Roja y Azul, cuyo valor general es de $36.000, cuentan con un 50% de descuento utilizando el código FAMILIA. Además, hay ubicaciones disponibles a $25.000 y $20.000.

La venta presencial se realiza en la boletería del Teatro del Bicentenario, de lunes a viernes de 9:30 a 14 y de 16 a 20, y los sábados de 9:30 a 14. También se pueden adquirir entradas de manera online a través de TuEntrada.com.

Como alternativa de financiación, se ofrecen tres y seis cuotas sin interés con Banco San Juan, además de la posibilidad de abonar mediante Mercado Pago.