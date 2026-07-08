La panelista de Nadie Dice Nada, Momi Giardina, quedó en el centro de la polémica luego de realizar una imitación del futbolista noruego Erling Haaland durante una emisión del ciclo de Luzu TV. La caracterización generó una fuerte repercusión en redes sociales, donde numerosos usuarios cuestionaron el contenido y el tratamiento humorístico del segmento.

Durante el programa, Giardina apareció caracterizada como el delantero y realizó una interpretación en la que exageró algunos movimientos y gestos. La escena fue acompañada por las reacciones de Nicolás Occhiato, Martín Garabal y Santiago Talledo, quienes siguieron el momento al aire.

Tras la emisión, las redes sociales se llenaron de comentarios críticos. Muchos usuarios calificaron la imitación como ofensiva y cuestionaron los límites del humor utilizados en el programa. También hubo publicaciones que pidieron una respuesta por parte del canal.

La caracterización tuvo como antecedente una publicación realizada días antes por las redes oficiales de Luzu TV, donde editaron una imagen de Giardina con cabello rubio y la compararon con Haaland por un supuesto parecido físico. Sin embargo, la actuación realizada en vivo fue la que generó la mayor cantidad de críticas.

La repercusión también reavivó comparaciones con otras controversias que involucraron a la señal y volvió a instalar el debate sobre los contenidos humorísticos difundidos en plataformas digitales.

Hasta el momento, Luzu TV y los integrantes del programa no habían emitido un comunicado oficial sobre las reacciones que generó la imitación.