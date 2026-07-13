Momi Giardina reveló que habló con Haaland tras la polémica por su imitación

Momi Giardina habló sobre la polémica que generó su imitación de Erling Haaland en Luzu TV y reveló que decidió comunicarse con el delantero noruego luego de la repercusión que tuvo la caracterización.

La humorista explicó que la interpretación, que había sido realizada con intención de humor, terminó generando críticas en redes sociales y cuestionamientos por parte de algunos usuarios que consideraron que había cruzado un límite.

Ante la reacción que tuvo el video, Giardina contó que decidió escribirle directamente al futbolista para conocer su postura. “Pido disculpas a aquellos que se sintieron ofendidos en nombre de Haaland. Hasta hablé con Haaland como su fan, pero real”, expresó.

Luego explicó cómo fue la decisión de contactarlo: “Le mandé un mensaje porque dije: ¿qué es toda esta revolución? Si no, no tiene ningún tipo de sentido. Además, todo arrancó porque la gente me veía parecida a Haaland desde mi fisonomía”.

La humorista no confirmó si el delantero del Manchester City respondió el mensaje ni dio detalles sobre una posible conversación entre ambos. Sin embargo, destacó la personalidad del futbolista y consideró que no cree que haya tomado la imitación como una falta de respeto. “Tengo la mejor onda y él es la primera persona que se ríe de él mismo como lo hago yo. Me vivo riendo. Así que menos agresión y que se diviertan un poco más”, señaló.

La polémica surgió luego de que Momi realizara una caracterización del atacante noruego durante el programa de streaming. La repercusión aumentó en redes sociales, donde algunos usuarios cuestionaron el contenido e incluso mencionaron posibles consecuencias legales, una versión que la artista negó.

Con ironía, Giardina se refirió a esa posibilidad: “¿Vos creés que Haaland en pleno Mundial, siendo el éxito, se va a ocupar de mí?”, comentó entre risas.

La humorista cerró su explicación al remarcar que su intención fue realizar una parodia dentro de un espacio de entretenimiento y que el contacto con Haaland surgió para entender la dimensión que había tomado la situación.