Mónica Muggiani, la flamante reina provincial del adulto mayor de San Juan, tiene un objetivo que va más allá de representar a este sector de la sociedad: impulsar acciones para visibilizar a las personas mayores y generar espacios de acompañamiento en los distintos departamentos.

En una entrevista con Huarpe TV, durante la Fiesta Nacional del Sol 2026, la representante de Rivadavia compartió sus proyectos y destacó que asumió esta nueva etapa con la intención de poner su experiencia y formación al servicio de la comunidad.

"Creo que más que todo es el poder servir. Mi objetivo en esta instancia es servir", expresó Mónica, quien representó al barrio CESAP en la instancia departamental y luego llegó a la elección provincial.

Entre sus primeras actividades, adelantó que el día 24 brindará una charla sobre violencia contra la mujer y la invisibilización del adulto mayor. Además, manifestó su intención de desarrollar un plan general para toda la provincia que involucre a los distintos departamentos.

"Voy a convocar a las otras reinas departamentales para que nadie quede afuera y todos trabajen. Para que podamos visibilizar más al adulto mayor", explicó.

La iniciativa apunta especialmente a acompañar a quienes atraviesan situaciones de soledad o descuido y a generar nuevas oportunidades de participación. En ese sentido, Mónica consideró que todavía existen prejuicios sobre esta etapa de la vida.

"Hay mucha gente que está sola, a veces descuidada, o piensa que no tiene expectativas o cree que todo terminó; y creo, por lo menos en mi experiencia, que es cuando comenzó todo", reflexionó.

De Rivadavia a la corona provincial

Mónica llegó a la elección provincial después de presentarse espontáneamente a la convocatoria abierta por el municipio de Rivadavia. Su intención inicial era representar al barrio Cesap, donde vivió toda su vida y al que aseguró llevar en el corazón.

"Muchos vecinos estuvieron muy contentos por esta postulación y fue así, se dio espontáneamente. Fui pasando las diferentes etapas e instancias. Nunca pensé llegar a una instancia provincial y, bueno, acá estoy", recordó.

Su trayectoria también forma parte de la mirada que busca aportar desde este nuevo rol. Mónica fue profesora de Historia, investigadora de la Universidad Nacional de San Juan y regente de la Escuela de Fruticultura y Enología durante su última etapa laboral.

Ya jubilada, considera que esta experiencia representa una oportunidad para devolverle a la sociedad parte de lo que recibió durante su vida. En este camino también cuenta con el acompañamiento de su familia, especialmente de su marido, a quien definió entre risas como su asistente.

"Es una experiencia muy linda porque es de disfrute y de poder dar y servir a esta comunidad", sostuvo.

Con proyectos que buscan trascender su representación como reina, Mónica quiere convertir este reconocimiento en una oportunidad para generar participación, acompañamiento y mayor visibilidad para los adultos mayores de San Juan.