La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) puso en marcha la recategorización semestral del Monotributo y confirmó las nuevas escalas que comenzarán a regir desde el 1 de agosto. Los pequeños contribuyentes tendrán tiempo hasta el 5 de agosto para revisar su situación y, si corresponde, modificar la categoría en la que se encuentran inscriptos.

La actualización contempla un incremento del 16,8% tanto en los límites de facturación como en los valores mensuales del régimen simplificado. Los nuevos montos fueron calculados en función de la inflación acumulada durante el primer semestre del año.

La recategorización no es obligatoria para todos los monotributistas. Solo deberán realizar el trámite quienes hayan cambiado su nivel de actividad durante los últimos 12 meses. En cambio, quienes continúen dentro de los parámetros de su categoría actual no deberán hacer ninguna gestión.

Para determinar si corresponde un cambio, Arca recomienda analizar los ingresos brutos obtenidos durante el último año. Según el tipo de actividad, también deben considerarse otros indicadores, como la superficie afectada al negocio, el consumo de energía eléctrica y los alquileres devengados.

Las nuevas escalas de facturación

Desde agosto, los topes anuales de ingresos brutos serán los siguientes:

Categoría A: hasta $12.009.410,45.

Categoría B: hasta $17.595.182,74.

Categoría C: hasta $24.670.494,31.

Categoría D: hasta $30.628.651,43.

Categoría E: hasta $36.028.231,33.

Categoría F: hasta $45.151.659,41.

Categoría G: hasta $53.995.798,87.

Categoría H: hasta $81.924.660,37.

Categoría I: hasta $91.699.761,90.

Categoría J: hasta $105.012.519,20.

Categoría K: hasta $126.610.838,75.

Cómo hacer la recategorización

El trámite se realiza desde el portal de Arca con clave fiscal. Una vez dentro del servicio "Monotributo", el sistema permite consultar la categoría vigente, verificar la facturación registrada y, si corresponde, confirmar una nueva categoría.

Además, algunos contribuyentes podrán acceder a la modalidad de recategorización simplificada, que utiliza la información disponible en el organismo para agilizar el proceso.

Las nuevas categorías y los importes mensuales comenzarán a aplicarse a partir del 1 de agosto, por lo que Arca recomienda completar el trámite antes del vencimiento para evitar inconsistencias o futuras recategorizaciones de oficio.