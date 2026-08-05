En el marco del Día del Montañista, que se conmemora cada 5 de agosto, la historia del grupo de montaña de la Escuela Industrial vuelve a cobrar protagonismo. Con 36 años de trayectoria, la propuesta educativa continúa siendo única en el país. Martín Mut, instructor desde 1995 y exalumno del espacio, repasó cómo nació el proyecto y cuáles son los valores que transmite a cada nueva generación de estudiantes.

"La cumbre es una excusa. Lo más importante son los valores, el aprendizaje, los afectos, el respeto por la naturaleza y el crecimiento personal. Cuando uno asciende una montaña también asciende como persona", afirmó Mut a DIARIO HUARPE, al resumir el espíritu con el que nació el grupo de montaña.

El instructor recordó que la actividad comenzó en 1990 por iniciativa del arquitecto Aldo Araya. "Yo ingresé como alumno y, desde 1995, tengo el orgullo de desempeñarme como instructor. Lo que buscamos es que los chicos entiendan que el verdadero desafío está con uno mismo. El montañismo es un deporte sin público, sin tribunas y sin hinchadas. Cada uno aprende a superar sus propios límites", expresó.

Una formación para la montaña y para la vida

El curso se divide en un nivel básico y otro avanzado. Durante la formación, los alumnos aprenden a seleccionar el equipo adecuado para cada salida, técnicas de supervivencia, primeros auxilios, cartografía, orientación, armado de campamentos, realización de nudos y manejo de ganado mular, indispensable para las expediciones en alta cordillera.

"Los primeros auxilios son fundamentales porque muchas veces estamos lejos de cualquier centro de salud. También enseñamos cartografía porque, cuando no hay señal de celular, un mapa sigue siendo la herramienta más confiable. Que exista la tecnología no significa que debamos dejar de aprender lo esencial", sostuvo.

Mut explicó que el curso básico realiza alrededor de ocho salidas al año, siempre fuera del horario escolar y, en la mayoría de los casos, los sábados. Los estudiantes pueden incorporarse desde segundo hasta séptimo año y, si descubren que el montañismo es su pasión, continúan en el curso avanzado.

"En el nivel avanzado aprenden a conducir grupos, organizar una cordada y afrontar montañas de más de 4.000 metros. Hemos tenido alumnos que alcanzaron los 5.500 metros en el Cordón del Plata e, incluso, uno integró una expedición binacional argentino-chilena al volcán Lanín. Siempre hay algo nuevo por descubrir en la montaña", recordó.

El legado que permanece

Para Mut, la experiencia no termina al alcanzar una cumbre. "Llegar arriba genera una enorme satisfacción, pero el objetivo también es volver de manera segura. Esa responsabilidad forma parte del aprendizaje que intentamos transmitir. Además de la técnica, buscamos que los jóvenes aprendan a compartir, a respetar los tiempos del otro y a trabajar en equipo", señaló.

También destacó que las enseñanzas perduran mucho más allá de la etapa escolar. "Quienes pasaron por el grupo conservan amistades para toda la vida. Cuando uno contempla la inmensidad de la montaña aprende a valorar la familia, los afectos y todo lo que tiene. Ahí es cuando entendemos que vale la pena vivir esta experiencia y transmitirla a las nuevas generaciones", concluyó.

A 36 años de la creación del grupo de montaña, la Escuela Industrial mantiene vigente una propuesta educativa que sigue siendo única en Argentina. Más allá de las cumbres alcanzadas, el legado permanece en los valores, las amistades y las experiencias que cientos de estudiantes construyeron en la montaña y que continúan acompañándolos mucho después de egresar.