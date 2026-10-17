Un trágico desprendimiento de nieve dejó un saldo de tres montañistas fallecidos y cinco heridos este sábado 17 de octubre de 2026, alrededor de las 14:45 horas, en las inmediaciones del complejo Portillo, en la comuna chilena de Los Andes. El desastre ocurrió a la altura de la península de la Laguna del Inca, en el lado transandino de la Cordillera de los Andes.

Según confirmaron las autoridades chilenas y medios locales, la totalidad de los involucrados —tanto las víctimas fatales como los sobrevivientes— son de nacionalidad chilena. Aunque en un primer informe oficial se había indicado que el contingente estaba integrado por siete personas, los reportes posteriores precisaron que eran ocho los excursionistas que conformaban el grupo al momento de la emergencia.

El suceso se produjo cuando el grupo de deportistas realizaba un ascenso por un sendero con dirección a la cima del cerro Los Tres Hermanos. En pleno trayecto, un deslizamiento de nieve masivo los sorprendió y terminó empujándolos hacia las heladas aguas de la Laguna del Inca.

Ante la alerta emitida desde el sector del Hotel Portillo, se desplegó un intenso operativo de emergencia en la zona. Acudieron rápidamente efectivos de Carabineros de la Prefectura Aconcagua y voluntarios de los cuerpos de Bomberos de Los Andes y San Esteban.

El despliegue médico y de rescate incluyó tres ambulancias del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) —dos unidades básicas y una avanzada—, además de un helicóptero de la Prefectura Aérea de Carabineros.

Para optimizar la logística y agilizar los traslados aéreos, las autoridades habilitaron el Estadio Municipal para facilitar las maniobras de aterrizaje de la nave.

Los equipos socorristas lograron rescatar del lugar a los cinco sobrevivientes, quienes presentaron lesiones de diversa consideración. Mientras los heridos reciben asistencia médica hospitalaria, los organismos de socorro continúan con las tareas operativas en el área para consolidar la búsqueda y determinar las causas exactas que desencadenaron el desprendimiento de nieve.