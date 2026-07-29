La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, expresó sus condolencias tras el accidente de helicóptero ocurrido este miércoles en el Parque Provincial Ischigualasto, donde murieron siete personas durante una capacitación para el combate de incendios forestales. A través de un mensaje, acompañó a las familias, amigos y compañeros de las víctimas y destacó la vocación de servicio de quienes perdieron la vida.

"Mis más sinceras condolencias a las familias, amigos, seres queridos y compañeros de servicio de quienes perdieron la vida en el accidente del helicóptero en San Juan", expresó la funcionaria.

Monteoliva recordó especialmente a Andrés Bosch, coordinador regional Centro de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), y a Rodrigo Aimetta, brigadista e instructor del organismo, y sostuvo que ambos dedicaron sus vidas "a proteger y asistir a los argentinos".

También envió sus condolencias a las familias del comisario general Rubén Castro, jefe de Bomberos de la Policía de San Juan; del comisario inspector Jorge Carbajal, segundo jefe de Bomberos; del comisario general Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan; del director de Protección Civil, Carlos Heredia; y del piloto de la aeronave, Matías Valenzuela.

En el cierre de su mensaje, la ministra reiteró su acompañamiento a los familiares y a quienes compartían funciones con las víctimas.

"Mi abrazo y toda mi solidaridad están con ustedes. Acompaño a cada una de las familias y a sus compañeros de servicio en este momento de profundo dolor", concluyó.