Boca Juniors podría afrontar una baja importante en las semifinales de la Copa Argentina. Su arquero titular, Álvaro Montero, tiene posibilidades de ser convocado por la Selección Colombia para los amistosos de noviembre, una situación que lo dejaría fuera del encuentro ante Banfield, programado para el sábado 14 de ese mes. En medio de la incertidumbre, el futbolista reconoció que desea estar presente tanto con su club como con su seleccionado.

El colombiano atraviesa un buen momento en el Xeneize y viene de convertirse en una de las figuras del triunfo por 1-0 frente a Independiente. Su actuación fue determinante para sostener la ventaja, especialmente por una atajada sobre el final del partido que evitó el empate del Rojo.

Tras el encuentro, Montero fue consultado por la posibilidad de ausentarse en una instancia decisiva de la Copa Argentina. "Uno como jugador de fútbol quiere estar en todos los frentes, quisiera partirme a la mitad y estar en las dos partes", expresó el arquero de 31 años, dejando en claro su intención de cumplir con ambos compromisos.

El inconveniente está relacionado con el calendario internacional. Colombia tiene previstos dos amistosos frente a Chile, el 13 y el 17 de noviembre, mientras que Boca deberá enfrentar a Banfield el 14 por un lugar en la final del certamen. En caso de recibir la convocatoria, Montero tendría dificultades para estar disponible para el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena.

El antecedente que preocupa a Boca

No sería la primera vez que Boca pierde a su arquero titular por compromisos con la Selección Colombia. Durante la última fecha FIFA, Montero ya estuvo ausente en dos encuentros importantes del conjunto argentino.

En aquella oportunidad, el guardameta fue titular en el empate 1-1 ante México, aunque posteriormente no sumó minutos frente a Paraguay ni Perú. Su participación con el seleccionado le impidió disputar el compromiso frente a Racing por la Copa Argentina y el partido ante Unión por el torneo local.

En ambos encuentros, Leandro Brey fue el encargado de reemplazarlo, una alternativa que podría repetirse si finalmente Montero es convocado para noviembre.

Consultado sobre la posibilidad de conversar con el entrenador colombiano, Néstor Lorenzo, para intentar disputar la semifinal, el futbolista señaló: "Los profes siempre están atentos a nuestro contexto, a nuestra circunstancia, y dándonos seguimiento. Siempre hay comunicación".

La situación podría complicarse todavía más para el cuerpo técnico de Boca, ya que Miguel Merentiel también fue reservado por la selección uruguaya. Además, Milton Delgado y Leonel Flores aparecen entre los futbolistas que son seguidos por Lionel Scaloni.

De concretarse todas esas convocatorias, el Xeneize podría afrontar la semifinal frente a Banfield con hasta cuatro bajas importantes. Sin embargo, por el momento, ninguna de esas ausencias está confirmada.

Mientras espera definiciones sobre la próxima fecha FIFA, Boca mantiene su atención en el Superclásico y en los compromisos de un cierre de temporada en el que continúa en la pelea por distintos objetivos.