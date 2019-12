Monterrey de Mohamed busca ante América su coronación en la Liga de México

Monterrey, el equipo que dirige Antonio Mohamed y que tiene cuatro jugadores argentinos entre los titulares, buscará esta noche consagrarse campeón de la liga del fútbol mexicano cuando visite al América de Emanuel Aguilera y Guido Rodríguez.



Monterrey, que acaba de ocupar el tercer lugar en el Mundial de clubes de Qatar, ganó en el partido de ida de la final por 2 a 1, con un golazo de Rogelio Funes Mori en el tercer minuto adicional. Mañana, el América será local en el estadio Azteca del Distrito Federal, desde las 23 (hora de la Argentina).



Para América será decisivo no recibir un gol, porque si Monterrey convierte los obligará a marcar dos tantos para empatar y tres para ganar.



América suma 13 títulos en la liga mexicana de fútbol, uno más que las Chivas de Guadalajara, su clásico rival. Rayados de Monterrey podría conquistar su quinto título.



En Monterrey volverán a ser titulares, como en la ida, Marcelo Barovero (ex Huracán, Vélez y River), Nicolás Sánchez (ex River, Racing y Godoy Cruz), Leonel Vangioni (ex Newell's y River) y el mellizo Funes Mori, delantero figura del equipo. Entre los suplentes está Maximiliano Meza (ex Gimnasia e Independiente).



En América, en tanto, saldrán a la cancha desde el inicio Emanuel Aguilera (Godoy Cruz, Defensa e Independiente) y Guido Rodríguez (ex Defensa y River).







Probables formaciones:



América: Guillermo Ochoa; Emanuel Aguilera, Bruno Valdez, Jorge Sánchez, Paul Aguilar, Richard Sánchez; Guido Rodríguez, Roger Martínez, Renato Ibarra; Henry Martin y Federico Viñas. DT: Miguel Herrera.



Monterrey: Marcelo Barovero; John Stefan Medina, Miguel Layún, Nicolás Sánchez, Leonel Vangioni; Celso Ortiz, Carlos Rodríguez, Jesús Gallardo, Rodolfo Pizarro; Dorlan Pabón y Rogelio Funes Mori. DT: Antonio Mohamed.







Árbitro: César Ramos.



Estadio: Azteca de la Ciudad de México, a 2.240 metros sobre el nivel del mar.



Hora de inicio: 23.