Morales destacó "el temple y la madera de Macri" como presidente y aseguró que "sí se puede"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, destacó hoy "el temple y la madera" del presidente Mauricio Macri para sobreponerse al resultado de las PASO de agosto, y reiteró su apoyo en la provincia "para no volver al pasado de violencia y corrupción".



En la marcha del "Si se puede" que tuvo su continuidad en esta provincia, Morales manifestó además: "Acá en Jujuy te necesitamos como presidente para seguir cuidando la paz que logramos, que no tiene precio, que es la única garantía de la libertad".



El mandatario provincial le regaló a Macri una réplica de la bandera nacional de la Libertad Civil creada por el general Manuel Belgrano en 1813 y lo vinculó al hecho histórico porque "es la lucha de hoy por la libertad".



"Esta bandera la mandó a hacer Belgrano y la legó al pueblo jujeño por la gesta del Éxodo Jujeño (de 1812); después de esa gesta logramos ganar (batallas) en Tucumán y Salta. Entregamos una generación de hombres y mujeres por la independencia de la República Argentina", resaltó Morales sobre la lucha librada en aquella época contra los realistas españoles.



"Es la lucha de hoy por la libertad, la lucha por reafirmar derechos", le dijo Morales al Jefe de Estado.



"Necesitamos un presidente como vos que tenga la madera que hay que tener, en las buenas y en las malas, para sobreponerse de ese resultado del 11 de agosto", expresó un Morales optimista sobre las elecciones del domingo.



Remarcó su convicción de que "podemos cambiar las cosas y no volver al pasado", porque "ahí está la energía del pueblo jujeño y argentino que te acompaña y que vos liderás", "para no volver al pasado de corrupción y violencia" y "seguir cuidando la paz lograda en Jujuy".



Las marchas del "Sí, se puede" comenzaron el 28 de septiembre en el barrio porteño de Belgrano y se replicaron en distintas provincias. En ese sentido, Morales le manifestó su agradecimiento a Macri "por lo que hiciste por el pueblo argentino, caminaste 300 mil kilómetros, sos el presidente más federal y el presidente que más ha respetado a los gobiernos provinciales".



"Sos el presidente que más veces ayudó y vino a Jujuy", completó sobre la undécima visita de Macri a la provincia.