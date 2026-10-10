El sanjuanino Joaquín Morales, una de las figuras de la Selección Argentina Sub 19 de hockey sobre patines en la conquista de la medalla de bronce de los World Skate Games Asunción 2026, aseguró que la garra fue una de las principales fortalezas del equipo para terminar en el podio mundialista. Con apenas 16 años, el jugador de la UVT convirtió dos goles en el triunfo 6 a 4 ante Italia y destacó el carácter del plantel para levantarse después de la eliminación en semifinales.

“La garra que tenemos nosotros yo creo que no la tiene ningún otro equipo”, expresó Morales en diálogo con Maximiliano Maldonado, enviado especial de GRUPO HUARPE a Asunción, todavía emocionado por conseguir su primera medalla mundialista.

El sanjuanino tuvo una actuación determinante ante los italianos. Marcó el empate 1 a 1 en el primer tiempo y volvió a aparecer en el complemento, cuando el partido estaba igualado 3 a 3, para convertir el gol que le permitió a la Argentina recuperar la ventaja.

Su aporte resultó fundamental en un encuentro que exigió esfuerzo hasta los últimos segundos y que terminó con los dirigidos por Esteban Ábalos celebrando el tercer puesto.

La fortaleza para levantarse ante Italia

Morales reconoció que no fue sencillo afrontar el partido por el bronce después de la derrota frente a España, que había dejado a la Argentina sin posibilidades de disputar la final.

El joven delantero explicó que el plantel debió sobreponerse al dolor de la eliminación para concentrarse en el último desafío del campeonato.

“Nos tocó levantarnos con enojo, el sabor amargo del partido ayer”, manifestó. Sin embargo, aseguró que todos tenían claro que todavía quedaba algo importante por conseguir. “El Mundial seguía, nosotros queríamos dejar a la Argentina lo más alto posible”, sostuvo.

Para el jugador de la UVT, la unión del grupo fue uno de los aspectos fundamentales para superar los momentos más difíciles del torneo.

“Somos una familia”, afirmó al describir el vínculo entre los integrantes del plantel.

Un Mundial a los 16 años y mucho camino por recorrer

La medalla tuvo un significado especial para Morales, que disputó su primer Campeonato Mundial con apenas 16 años y logró convertirse en uno de los protagonistas del último triunfo argentino.

Lejos de conformarse con lo conseguido, el sanjuanino dejó en claro que su intención es continuar trabajando para mejorar y seguir vistiendo la camiseta nacional.

“Primer Mundial con 16 años, muy contento y esto sigue, el camino es muy largo así que hay que seguir”, expresó.

El delantero también dedicó el bronce a su familia, especialmente a su padre, por el acompañamiento recibido a lo largo de su crecimiento deportivo.

“Se la dedico a mi familia, a mi papá, que siempre me ha apoyado en todo”, señaló.

Morales se despidió de Asunción con dos goles decisivos, una medalla de bronce y una experiencia que difícilmente olvidará.

A los 16 años, ya sabe lo que significa subirse a un podio mundialista con la camiseta argentina. Y después de demostrar su talento frente a Italia, tiene por delante nuevos desafíos para continuar construyendo su historia en el hockey sobre patines.