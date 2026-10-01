Morena Rial volvió a referirse a su situación judicial y expresó su malestar por las condiciones que debe cumplir mientras permanece bajo prisión domiciliaria. En dos audios que fueron difundidos en El Ejército de la Mañana, la hija de Jorge Rial aseguró que siente que la Justicia está “ensañada” con ella y reclamó recuperar la libertad.

Según explicó el periodista Santiago Riva Roy, los mensajes de voz fueron enviados por Morena a una amiga y luego salieron a la luz. En ellos, la joven manifestó su enojo por no haber recuperado la libertad condicional y afirmó que su abogado, Alejandro, ya habría presentado la documentación correspondiente.

“Amiga, ya no sé qué hacer. Alejandro presentó todo, pero parece que están ensañados conmigo”, se la escucha decir en una de las grabaciones. En otro tramo, Rial sostuvo que está arrepentida y cuestionó que su situación no haya cambiado pese a los planteos realizados por su defensa.

More Rial pidió recuperar su libertad

Durante su descargo, la influencer aseguró que quiere volver a retomar su vida cotidiana y estar cerca de sus hijos. También sostuvo que, según su interpretación, ya cumplió con el tiempo que debía atravesar dentro de su situación judicial.

“Necesito mi vida para poder retomar todas mis cosas, estar con mis hijos”, expresó en uno de los audios. Luego lanzó la frase que rápidamente tomó repercusión: “Cualquier preso tiene la libertad, menos yo. Es una locura”.

Actualmente, Morena Rial permanece bajo prisión domiciliaria con una tobillera electrónica luego de haber pasado varios meses detenida en la cárcel de Magdalena. La libertad condicional que había obtenido anteriormente fue revocada tras registrarse incumplimientos de algunas de las condiciones que le habían sido impuestas, entre ellas realizar terapia y trabajar.

En paralelo, su situación familiar también continúa atravesada por decisiones judiciales. Su hijo Francesco, de siete años, vive en Córdoba junto a su padre, Facundo Ambrosioni, mientras Morena mantiene contacto mediante videollamadas y encuentros sujetos a las posibilidades de traslado y al calendario escolar.