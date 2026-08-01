La situación judicial de Morena Rial volvió a complicarse luego de que trascendiera que habría incumplido las condiciones de la prisión domiciliaria que cumple desde marzo. Según se informó en el programa A la tarde y replicaron distintos medios, la hija de Jorge Rial habría realizado reuniones sociales con varias personas en la vivienda donde permanece bajo arresto, un hecho que ahora será evaluado por la Justicia.

De acuerdo con la información difundida, vecinos realizaron llamados a la Policía para denunciar movimientos inusuales en la casa. El periodista Diego Esteves aseguró que en una de esas reuniones llegaron a reunirse alrededor de doce personas, lo que podría constituir un incumplimiento de las condiciones impuestas para acceder al beneficio de la prisión domiciliaria.

No es la primera vez que Morena Rial queda envuelta en una polémica similar. Semanas atrás se difundieron imágenes en las que aparecía compartiendo una reunión durante un partido de la Selección Argentina, acompañada por varias personas y con bebidas alcohólicas sobre la mesa. Aquellas fotografías también generaron cuestionamientos sobre el cumplimiento del régimen judicial.

Ahora, la Justicia deberá determinar si efectivamente existieron incumplimientos y, en ese caso, evaluar si corresponde mantener el beneficio de la prisión domiciliaria o revocarlo. Según trascendió, una de las posibilidades es que Morena Rial deba regresar a una unidad penitenciaria si se comprueba que violó las condiciones impuestas por el tribunal.

Hasta el momento no hubo una resolución judicial sobre estos nuevos señalamientos. La situación procesal de la mediática continúa bajo análisis y cualquier modificación dependerá de la evaluación que realice el juez interviniente sobre las pruebas incorporadas a la causa.