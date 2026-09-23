Morena González tenía 18 años y una vida que todavía estaba llena de proyectos. La joven, oriunda de Junín, murió este martes luego de permanecer dos días internada en terapia intensiva por las graves heridas que sufrió cuando un Chevrolet 400 se despistó durante las Picadas de Lavalle y chocó contra el sector donde se encontraba el público.

Morena había terminado recientemente sus estudios secundarios en la escuela Medalla Milagrosa y era la menor de tres hermanos. Entre sus principales pasiones estaba la gimnasia artística. En las fotografías familiares aparecía junto a sus padres, Genaro González y Valeria Solari, sus hermanos Joaquín y Camila y su pequeño sobrino, con quien mantenía un vínculo especialmente cercano.

Durante las horas posteriores al accidente, mientras permanecía internada, su familia pidió cadenas de oración a través de las redes sociales y mantuvo la esperanza de que pudiera recuperarse. Sin embargo, después de dos días en terapia intensiva, los médicos confirmaron su fallecimiento.

El accidente que terminó en tragedia

El hecho ocurrió el domingo 20 de septiembre, alrededor de las 17:05, en el predio donde se desarrollaban las Picadas de Lavalle. Poco después de la largada, un Chevrolet 400 perdió el control, se despistó y terminó impactando contra un muro de contención y las gradas donde estaban los espectadores.

Como consecuencia del impacto, cuatro personas resultaron heridas. Morena sufrió un politraumatismo grave y fue trasladada inicialmente al Hospital Sicoli. Debido a la gravedad de su estado, luego fue derivada al Hospital Central de Mendoza, donde permaneció con asistencia respiratoria mecánica. Su hermano también resultó herido y recibió varios puntos de sutura.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Gisela Lana y, tras la muerte de la joven, la causa pasó a investigarse como homicidio culposo. El conductor del Chevrolet 400, identificado como Horacio Ortiz, fue sometido a un examen toxicológico que dio resultado negativo.

La seguridad, bajo análisis

La tragedia también abrió interrogantes sobre las condiciones en las que se desarrollaba la competencia. La Federación Mendocina de Automovilismo Deportivo informó que las Picadas de Lavalle no contaban con su fiscalización y que el evento no cumplía con las exigencias reglamentarias de seguridad para el público.

Ahora, la Justicia deberá determinar las circunstancias en las que ocurrió el accidente y establecer las eventuales responsabilidades vinculadas con la organización y las condiciones de seguridad del predio.