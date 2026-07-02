Morena Rial fue condenada a tres años de cárcel, pero pidió su libertad

La jueza María Coelho, al frente del Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro, homologó un juicio abreviado que sentenció a Morena Rial a una pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo. El veredicto llegó tras el pacto alcanzado entre la defensa y el fiscal general adjunto Patricio Ferrari, debido a la coautoría de la joven en asaltos a casas vacías en las localidades de Castelar y Villa Adelina.

Martín Leiro, encargado de la defensa legal de la imputada, corroboró ante la prensa que ya se tramitó la solicitud para obtener la libertad condicional. Frente a este requerimiento, el juzgado dispuso la realización de exámenes psicológicos a la implicada y corrió vista al fiscal Ferrari para que emita su dictamen. En la actualidad, la condenada transita la pena mediante arresto domiciliario, bajo supervisión de una tobillera electrónica y con la restricción explícita de utilizar plataformas digitales.

“Morena está ansiosa esperando que resuelvan esto. Entraría en el beneficio de la excarcelación con libertad condicional porque ella ya cumplió con los ocho meses, un poco más, previstos por la ley cuando es condenada a tres años en efectivo cumplimiento”, afirmó Alejandro Cipolla a TN.

El abogado y allegado a la sancionada también aportó que “Por lo que vengo hablando con ella, lo único que quiere es que se termine todo para poder reencontrarse con su hijo, que está en Córdoba. Así que tenemos que iniciar las acciones legales pertinentes para la revinculación”.

La causa principal se remonta al 18 de enero de 2025, alrededor de las 22, en un domicilio de la calle José María Moreno al 2700, en Villa Adelina, cuyos moradores vacacionaban en Pinamar. Los datos judiciales sostienen que la conductora manejaba un Peugeot 207 blanco en el que se trasladaban Luna González, Alan Fernández, Lautaro Ledesma y un sospechoso no individualizado.

Mientras la chofer y los dos primeros acompañantes aguardaban en el coche, Ledesma y el sujeto restante interrumpieron el suministro eléctrico, sortearon una reja de dos metros, violentaron una abertura y sustrajeron una computadora portátil. Las filmaciones de seguridad captaron el asalto y el posterior paso del rodado por una expendedora de combustible, sitio donde una oficial de policía constató la identidad de la joven.

A la organización delictiva se le endilgó además un atraco en Castelar, partido de Morón, donde el botín constó de 32.000 dólares, 50 cargadores de iPhone, 25 auriculares Apple y 10 perfumes árabes.

Durante su indagatoria, la imputada rechazó su intervención en el episodio de Castelar, aunque convalidó su presencia en Villa Adelina, oportunidad en la que los ejecutores le manifestaron que no hallaron elementos de valor. En su testimonio sumó que al día posterior le propusieron conducir el vehículo para cometer otro ilícito en Martínez, alternativa que decidió declinar.