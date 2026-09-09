Morena Rial nuevamente a tratamiento psicológico: qué pasó

Un perito de parte integrado por el terapeuta personal de Morena Rial, el licenciado Alejandro Laffite, fue propuesto por la defensa técnica tras el rechazo a la libertad condicional motivado por evaluaciones desfavorables previas.

Su representante letrado, Alejandro Cipolla, explicó que "después de que se le negara la libertad condicional porque las pericias anteriores arrojaron un resultado negativo, pusimos un perito de parte que es el terapeuta personal de ella, el Licenciado Alejandro Laffite".

La solicitud fue formalmente ingresada ante los tribunales y se aguarda su resolución durante el corriente mes. Respecto del impacto procesal, el abogado señaló que "si estas pericias dan bien, ella podría quedar en libertad".

En plataformas digitales, el defensor anticipó que esta medida "representa un gran avance obtenido por esta defensa en el camino hacia la recuperación de su libertad" y remarcó que "continuaremos trabajando firmemente para garantizar sus derechos".

Actualmente, durante la ejecución del arresto domiciliario, la joven realiza sus estudios de la carrera de abogacía mediante la rendición de exámenes en modalidad virtual. En este contexto, trascendieron versiones que indican el inicio de un vínculo sentimental con un joven llamado Federico, con quien mantiene comunicación constante mediante mensajería instantánea. Aunque no existe una confirmación oficial, el entorno lo señala como una persona de relevancia en su cotidianeidad.

Recientemente la Justicia también desestimó una petición formulada para autorizar a la imputada a realizar labores comerciales a través de medios digitales. La normativa de la prisión preventiva domiciliaria incluye la prohibición explícita del uso de redes sociales.