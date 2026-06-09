Morena Rial se encuentra cerca de un cambio significativo en su realidad legal mientras atraviesa una etapa de formación académica. Según la información que trascendió recientemente, la Justicia estaría finalizando los procedimientos necesarios para dar por terminado el arresto domiciliario que la joven cumple en la actualidad.

El periodista Santiago Riva Roy fue el encargado de dar a conocer los detalles en el programa El Ejército de LAM, donde señaló que "Queda poco para que Morena salga en libertad" al referirse a la evolución del expediente judicial.

El cronograma para este beneficio procesal ya tendría una fecha estimada. El panelista explicó que la resolución "Será la primera semana de julio y ya ordenaron las últimas pericias, como en cualquier trámite de libertad condicional" lo que marca el tramo final de las diligencias.

Una de las consecuencias inmediatas de este fallo sería el retiro del dispositivo de monitoreo electrónico que utiliza actualmente para controlar sus traslados. Sobre este punto, en el ciclo de streaming afirmaron que "Va a estar sin tobillera" confirmando que la medida de restricción quedaría sin efecto.

En paralelo a estos avances en tribunales, la mediática mantiene su enfoque en la carrera de Derecho, una elección que sorprendió al entorno público en los últimos meses. A pesar de que todavía no existe un comunicado oficial por parte de sus representantes legales, se sabe que ya existen proyectos para su regreso a los medios.

Entre las posibilidades que se barajan para su futuro inmediato figura su participación en el reality La Cárcel de los Gemelos, un desafío que marcaría su retorno a la alta exposición tras cumplir con las obligaciones impuestas por la ley.