Morena Rial se escapó de la prisión domiciliaria: el escandaloso motivo

La periodista Fernanda Iglesias reveló en el programa Puro Show la razón por la cual Morena Rial pudo abandonar la prisión domiciliaria durante dos horas. La joven obtuvo un permiso especial para trasladarse hasta una plaza del barrio porteño de Colegiales donde festejaron el segundo cumpleaños de su hijo menor Amadeo.

En la celebración estuvieron presentes los seres queridos de la mediática y también asistió su hijo mayor Francesco. El nene viajó especialmente desde Córdoba donde vive actualmente con su padre y con la pareja de este a quien el pequeño reconoce y llama mamá en su vida cotidiana.

"Amadeo el nene más chiquito de More cumplió dos años y la familia festejó en una plaza de Colegiales la novedad acá es que ella pudo salir por un rato de su casa para trasladarse a este lugar y estar con su familia", explicó la panelista en la pantalla de El Trece sobre la salida temporaria.

Durante el encuentro se tomaron diversas imágenes donde se la pudo ver a la joven compartiendo el momento con sus dos hijos y con su hermana Rocío Rial. La tía del homenajeado es quien habitualmente se encarga de llevar diariamente al pequeño al jardín de infantes y acompañarlo en todas sus rutinas particulares.

Por su parte el periodista Jorge Rial prefirió no acudir al evento público realizado en el espacio verde para evitar cruzarse en ese contexto. El abuelo del niño decidió organizar un festejo paralelo en la institución educativa a la que concurre su nieto para agasajarlo junto a sus compañeros de sala.

"Jorge Rial lo quiere mucho a Amadeo pero no fue a este festejo lo que él hizo fue festejar el cumpleaños en el jardín llevó una torta de River y dejó que compartiera con todos sus amiguitos del colegio", detalló Iglesias para finalizar su reporte televisivo.