Morena Rial volvería a la cárcel por una foto y su abogado dijo que "es IA"

Morena Rial atraviesa un momento de tensión judicial tras viralizarse una fotografía donde aparece con un grupo de amigos. La joven cumple una condena de tres años de prisión por robo y la imagen podría afectar su situación procesal actual. Según informó Santiago Riva Roy la defensa liderada por Alejandro Cipolla tiene una hoja de ruta definida para responder ante las autoridades.

El periodista explicó que "primero van a apelar la decisión de la jueza de negar la libertad condicional". Como paso siguiente el abogado buscará que obtenga beneficios para tareas profesionales ya que "luego van a pedir salidas laborales porque dice que va a empezar a trabajar con Cipolla en su estudio jurídico".

En cuanto a la prueba que circula en redes sociales el plan consiste en argumentar que "Sobre la foto que la jueza le va a pedir explicaciones, van a decir que es IA". El representante legal descartó la importancia de este episodio manifestando que "Para mí no es un hecho grave. Hay cosas más graves que si Morena sube una foto o no".

En paralelo se conoció el interés de la hija del conductor por participar en programas televisivos de convivencia al finalizar su encierro. Riva Roy aseguró que "Se está autopromoviendo para GH y para La Cárcel de los Gemelos".

El comunicador detalló que "Va a terminar la prisión domiciliaria en unos días y quiere ir a algún reality". Cipolla se refirió al aspecto económico de esta posibilidad y comentó que su clienta debería percibir "Dos millones por día, porque ella no se estaría callando todo el día".